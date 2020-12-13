北京論壇宣揚「張謇精神」 籲民營企業家愛國報國

「張謇精神的時代意義」年度論壇昨日在北京舉行，全國人大常委會副委員長郝明金提出，要學習張謇精神做新時代的企業家，做愛國報國的楷模；中央統戰部副部長潘岳也稱，中國企業家當與國家同進退、共榮辱。中華全國工商業聯合會副主席李兆前則說，民營企業家要堅定產業報國、實業強國的恆心。

張謇是清末民初企業家。國家主席習近平上月到江蘇考察時，專程到南通博物苑，參觀參觀張謇生平展，了解張謇「實業救國」。習近平指，張謇在興辦實業的同時，積極興辦教育和社會公益事業，形容張謇是中國民營企業家的先賢和楷模，其事蹟很有教育意義。

因此，昨日由中央社會主義學院等召開的第四屆「張謇精神的時代意義」論壇，格外惹人關注。

習近平推崇張謇 要敲打誰？

與國家同進退 勇擔社會責任

郝明金昨日致辭指出，學習張謇精神做新時代的企業家，一要做愛國報國的楷模，二要爭做實幹創新的楷模，三要爭做堅韌不拔的楷模，四要爭做遵紀守法的楷模。

潘岳則表示，張謇精神對今天的中國企業家，具有重要的時代啟迪，「中國企業家當與國家同進退、共榮辱，同呼吸、共命運」。他提到，張謇精神是中華商道的集中體現，是家國情懷與經濟理性的融合，是在義與利、公與私、家與國之間重塑的商業倫理。

他認為，張謇精神對今日中國企業家具有4個重要啟迪，一是厚植家國情懷，無論資本如何全球流動、商業版圖如何超越傳統的國別界線，企業的根基終究要紮根於祖國大地。

二是聚焦實體經濟，企業家要堅定產業興國、實業興邦的信念，不斷推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟的深度融合。三是堅持開放創新，面對關鍵技術受制於人的被動局面，企業家要敢於實現無人區創新。四是勇擔社會責任，要參與構建和諧的經濟治理秩序和勞動關係，要投身公益慈善事業托住社會底線，自覺推動綠色發展，把「社會責任」寫在中國大地和世界舞台。

堅定產業報國 創新攻克「卡脖子」技術

與會的李兆前亦提出3點，建議民營企業家學習發揚張謇精神。一是學習張謇愛國報國的情懷，廣大民營企業家要深刻認識到個人的成功源於自身努力，更得益於偉大的時代、事業和黨，樹立崇高理想，以國家富強、民族振興、共同富裕為​​己任，堅定產業報國、實業強國的恆心。

李兆前也稱，要學習張謇勇於創新的決心，廣大民營企業家要繼續發揚勇於「吃螃蟹」的精神，增加研發投入，加大攻關力度，攻克「卡脖子」技術難關；要學習張謇回報鄉梓，增強家國情懷、擔當社會責任，發揚先富幫後富作用。

今年9月，中共中央辦公廳印發意見，提到要加強民營經濟人士思想政治建設，在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同黨中央保持高度一致，始終做政治上的明白人。

另外，上月初螞蟻集團上市被叫停後，官方發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，指向「具有市場支配地位的平台經濟領域經營者」。上周五（11日），中央政治局會議首度提出，要加強反壟斷和防止資本無序擴張。路透報道稱，這表明希望企業和資本順應國家雙循環的戰略調整，推動科技創新和內循環，而非避開監管「割韭菜」，中原銀行首席經濟學家王軍並稱，信號非常嚴厲明顯，「敲打」意味很強，層級愈來愈高。

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責任編輯：林佩怡

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