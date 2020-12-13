美國專家：中國火箭軍3年擴編35% 握350核彈頭

中國解放軍導彈獨立軍種火箭軍據報迅速擴編。美國民間組織「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists）評估，中國火箭軍導彈旅數量，在3年來大增超過3分1，數目預計會在未來繼續增加。組織亦估計，中國現時有大約350枚核彈頭，多數用於陸基導彈。

「原子科學家公報」近日發表最新報告，稱解放軍火箭軍現時旗下共有40個導彈旅，數量較2017年增加35%。其中，約一半導彈旅裝備彈道導彈或巡航導彈；12個導彈旅部署在東部戰區及南部戰區，分別面對台海及南海。

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報告認為，中國已掌握陸海空三為一體核打擊能力，但這要在傳聞中的「轟-20」新型戰略轟炸機服役後才成熟。報告料中國現時核彈頭數量約為350枚，其中約272枚為陸基導彈彈頭、48枚為潛射導彈彈頭、20枚為空投彈頭。

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報告又稱，中國正研發「096型」第3代彈道導彈核潛艇，而現役094型第2代彈道導彈核潛艇嘈音要大於美國與俄羅斯同類裝備。

解放軍火箭軍原為第二炮兵部隊，2015年底由獨立兵種升級為獨立軍種，與陸海空三軍並列。火箭軍由核導彈部隊、常規導彈部隊、作戰保障部隊組成，是一支裝備短中長程導彈、戰略戰役戰術打擊能力、核打擊與常規打擊能力兼備的部隊。「核常兼備、全域懾戰。」

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責任編輯：連兆鋒