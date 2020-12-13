  • 21°C
香港時間 : 20201213日 (日) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國專家：中國火箭軍3年擴編35% 握350核彈頭

國情動向 18:43 2020/12/13

分享：

中國解放軍導彈獨立軍種火箭軍據報迅速擴編。美國民間組織「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists）評估，中國火箭軍導彈旅數量，在3年來大增超過3分1，數目預計會在未來繼續增加。組織亦估計，中國現時有大約350枚核彈頭，多數用於陸基導彈。

「原子科學家公報」近日發表最新報告，稱解放軍火箭軍現時旗下共有40個導彈旅，數量較2017年增加35%。其中，約一半導彈旅裝備彈道導彈或巡航導彈；12個導彈旅部署在東部戰區及南部戰區，分別面對台海及南海。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

報告認為，中國已掌握陸海空三為一體核打擊能力，但這要在傳聞中的「轟-20」新型戰略轟炸機服役後才成熟。報告料中國現時核彈頭數量約為350枚，其中約272枚為陸基導彈彈頭、48枚為潛射導彈彈頭、20枚為空投彈頭。

東風17據報部署台海 高超音速導彈點穴

中國南海射導彈3大看點 針對美國意味極濃

報告又稱，中國正研發「096型」第3代彈道導彈核潛艇，而現役094型第2代彈道導彈核潛艇嘈音要大於美國與俄羅斯同類裝備。

解放軍火箭軍原為第二炮兵部隊，2015年底由獨立兵種升級為獨立軍種，與陸海空三軍並列。火箭軍由核導彈部隊、常規導彈部隊、作戰保障部隊組成，是一支裝備短中長程導彈、戰略戰役戰術打擊能力、核打擊與常規打擊能力兼備的部隊。「核常兼備、全域懾戰。」

混淆導彈和核彈 胡錫進疑遭解放軍暗批

東風17曝光 懶人包：何謂高超音速導彈

多種東風導彈 有何不同？

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【中美角力】美參謀主席：中國謀劃2035具打敗美軍能力
2020/12/10
【中美角力】美參謀主席：中國謀劃2035具打敗美軍能力
習近平：中國安全環境有變 聚焦備戰打仗
2020/11/27
習近平：中國安全環境有變 聚焦備戰打仗
中國戰機「趕超俄羅斯」 英智庫：就衰一項（組圖）
2020/11/17
中國戰機「趕超俄羅斯」 英智庫：就衰一項（組圖）
美軍對付中國「新跳島戰術」曝光 一射導彈就跑
2020/10/23
美軍對付中國「新跳島戰術」曝光 一射導彈就跑
兩岸已陷入「準戰爭狀態」 台灣專家列8大指標
2020/10/28
兩岸已陷入「準戰爭狀態」 台灣專家列8大指標
地緣政治 國防 軍事 外交 中國 解放軍 中美關係 兩岸關係 彈道導彈 巡航導彈

下一篇文章

北京論壇宣揚「張謇精神」 籲民營企業家愛國報國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】納指移除4中企包括中芯國際 本月下旬生效
【中美角力】納指移除4中企包括中芯國際 本月下旬生效
新加坡想對沖中國？李顯龍喊話印度加入RCEP
新加坡想對沖中國？李顯龍喊話印度加入RCEP
中國反卡美國脖子？未言是否放飛波音737 MAX
中國反卡美國脖子？未言是否放飛波音737 MAX
【大灣區】廣州地鐵擬通港珠澳大橋珠海口岸 港人北上新途
【大灣區】廣州地鐵擬通港珠澳大橋珠海口岸 港人北上新途
【拜登中國】戴琦接受提名演說：在世貿提告中國時感驕傲（有片）
【拜登中國】戴琦接受提名演說：在世貿提告中國時感驕傲（有片）
【量子電腦】九章原來沒用芯片 科技意義豈止「量子霸權」
【量子電腦】九章原來沒用芯片 科技意義豈止「量子霸權」