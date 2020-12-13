日本機構：中國率先復甦 GDP最快2028年超越美國

▲ 日本機構研究報告指出，中國在疫情中率先復甦，GDP最快2028年超越美國

中國處理新冠疫情得宜，經濟復甦速度領先全球。日本研究機構預測，中國的名義國內生產總值（GDP）最快將在2028年超越美國，較去年預測大幅提前8年。

日本經濟研究中心10日發表報告，對亞太地區15個國家至2035年的經濟增長展望。其基於新冠疫情的兩種設想作出推算，一者是疫情將在未來4至5年內結束的「標準情境」，另一者是疫情再會持續並對全球造成更大破壞的「嚴重情境」。

在標準情境下，中美GDP出現逆轉的時間點，將提早到2029年，而嚴重情境下則進一步提前到2028年。然而去年研究認為，在2035年前中國都沒有可能達成這個目標。報告解釋，中美兩國的就業人數、研發（R&D）費用等數據，在疫情下出現明顯差異，當前歐美國家仍受疫情困擾，今年的經濟規模都將出現萎縮，中國卻相反，預計能維持按年正增長。

報告又指，在嚴重情境下，中國包含香港在內至2035年的名義GDP能達到41.8萬億美元，該數字將超過美國與日本加起來的41.6萬億美元經濟規模。另外，中國的人均收入將提升至約2.8萬美元，但低於北京設定3萬美元目標，與美國的9.4萬美元、日本7萬美元仍存在較大差距。

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責任編輯：陳建錫