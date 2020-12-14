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中國科技密集三連發 懶理美歐用不用

國情動向 07:00 2020/12/14

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中國科技密集三連發 懶理美歐用不用

2019年4月，「花都」巴黎一大地標聖母院突然起火，850年歷史的教堂建築燒至通頂。法國情急之下臨時破例，批准無人機在巴黎天空飛行。2架中國大疆（DJI）無人機為消防員提供實時火場鳥瞰畫面，讓他們鎖定火頭準確壓制，結束了聖母院火劫。巴黎消防員對中國無人機讚不絕口，稱無人機協助救火在今時今日「絕對必要」。

不過，這種科技改善生活的中外合作正受威脅。科技戰如果繼續鬧下去，下次法國或哪個西方國家想用中國無人機去救火，他們手頭可能已經沒有中國無人機。

中國科技產業這兩年受到美國特朗普政府牽頭圍追堵截，受針對的除了無人機，還有社交媒體、金融科技、芯片、人工智能，民航飛機等。在5G通訊方面，美國看來更成功拉攏歐洲加入戰線，歐美澳紐日本等西方陣營多國謀劃禁用或棄用華為設備，以至印度等非西方國家也伺機跟隨起舞。

中國科技密集報捷 舉國體制勝美施壓？

中國現代科技發展，正受到前所未有的外部壓力。

只是中美科技戰至今，效果亦不似美國預期。

中國科技近日一周內3次吐氣揚眉：嫦娥五號探測器從月球表面採樣，成都「人造太陽」核聚變裝置首次實驗發電，中科院量子電腦原型機「九章」問世。

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嫦娥五號為何等現在才回來？岩石一早已挖完

採集月岩、人造太陽、量子電腦都充滿未來潛力，這3項技術還有意想不到的關聯。

嫦娥五號是中國首次從地球以外天體採樣返回任務，也是人類自1976年來首次月球採樣返回任務，這次任務備受國內外關注，皆因對人類今後立足和開發地外天體有顯著意義。

嫦娥五號降落月球開採岩石、從月面發射、在月球軌道對接、從月球返回等技術，都打下了載人登月、開採月球資源的基礎。

美國雖然半世紀前已做到這些，但當年由於找不到應用場景及成本問題沒有跟進，今天這些局限逐漸消息，中國則搶在了美國重新上手之前做起這些事情。

嫦娥五號落月同日 美國「天眼」崩塌看不見了

中國火星任務天問一號 一次滿足美國25年願望

登月不只是為了國家榮譽，還直接涉及經濟利益。

科學家視月球為人類進軍火星等其他地外天體的跳板。地球的大引力對太空發射有不少掣肘，而月球與地球相對接近，且引力只有地球約6分1。從地球坐「小船」去月球基地換「大船」再去火星，要比從地球直接坐「巨船」去火星花算。

科學家亦相信月球土壤中含有冰層，可以分解成氫和氧，兩樣都是火箭燃料重要材料，正使月球適合作為星際加油站。

人造太陽國際俱樂部曾拒門外 中國如今成領先者

人造太陽是甚麼？聚變能源強過核能卻安全多

月球上除了冰，還有更值錢的蘊藏吸引人類開發，例如鉑（白金）等貴金屬以及氦-3（helium-3）。氦-3是氦的同位素，被視為核聚變的理想原料，能釋放出最多能量。氦-3在地球上非常罕有，卻充滿在月球土壤之中，含量估計在100萬噸以上。

這就來到了首個科技關聯：月球上的氦-3適用於核聚變，而「人造太陽」就是研究核聚變發電技術的裝置......

（節錄）

【全文訂戶專享︰中外廣角鏡——京科研吐氣揚眉 美打壓恐鞭長莫及

九章量子電腦原來沒用芯片  科技意義豈止「量子霸權」

何謂量子力學？中國九章快Google百億倍

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撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外縱橫

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