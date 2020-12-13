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彭博駐京記者被拘歐盟發聲 中方：無權干預內政

國情動向 22:37 2020/12/13

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美媒彭博社在北京的中國籍記者范若伊（Haze Fan），上周被當局以「涉嫌從事危害中國國家安全活動」為由拘留，歐盟上周六（12日）發聲明關注事件。中國駐歐盟使團發言人強調，有關部門依法處理有關問題，完全是中國的內政，任何其他國家和組織都無權干預。

歐盟聲明提到，希望中方在范若伊需要時給予醫療協助，並迅速讓她與所揀選的律師會面，並讓她與家人聯絡。

聲明又稱，今年亦有其他中國記者及公民在從事報道後失蹤、被拘留或受滋擾，認為任何因報道而被捕及拘留的人，都應立即獲釋。

中國駐歐盟使團發言人回應稱，中國公民范某，涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動，近期被北京市國家安全局依法採取強制措施。此案正在依法偵辦過程中，范某的各項權益均得到充分保障。又強調事件完全是中國的內政，任何國家和組織無權干預。

與成蕾屬朋友

彭博社上周五（11日）報道，范若伊上周一（7日）與一名編輯聯絡後不久，被便衣執法人員從寓所帶走，新聞社周四（10日）獲當局通知，她因「涉嫌參與危害國家安全活動」被捕，其家人已知悉此事。中國外交部隨後證實事件。

彭博：中國以涉嫌危害國家安全為由 拘留彭博駐北京女員工

據了解，范若伊近期參與的報道，包括有關螞蟻集團上市觸礁，以及其他商業報道。《華爾街日報》報道，彭博總編輯米思偉（John Micklethwait）等高層在一場電話會議中透露，中國當局對彭博社表示，范若伊被拘捕與她的工作無關。

報道又稱，今年8月因涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動，而被扣查的CGTN澳洲籍華裔記者成蕾，與范若伊是朋友。彭博發言人拒絕評論范若伊被拘留，是否與此前記者被捕有關。

【中澳緊張】澳洲媒體最後兩名駐華記者撤離 京：對其調查詢問屬正常執法

【中澳緊張】中國官媒：澳洲情報人員最近突擊搜查中國駐澳記者住所

責任編輯：林佩怡

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