「中美不是價值觀衝突」 環球時報社評這樣說

中美博弈不斷，《環球時報》周日（13日）發表社評，指中美不是價值觀衝突，而是利益之爭，提到民主、自由、法治、平等受西方社會珍視的價值，都被總結到中國社會主義核心價值觀中。

社評指出，一些西方領導人喜歡把與中國的摩擦，定義成「價值觀衝突」，強調極力構建的反華統一戰線是「價值觀同盟」。但社評反駁稱，北京反覆強調「人類共同價值」，與一些西方人所說的普世價值的含義很接近。

西方珍視民主自由 也是中國社會主義核心價值觀

社評認為，中國價值體系與西方價值體系的差異被嚴重誇大，「民主、自由、法治、平等這些受到西方社會珍視的價值，「也都被總結到中國社會主義核心價值觀中來，而且是中國社會的真實追求」。其中，「法治建設在中國尤其受到政府的強烈推動，平等則是中國民間最有號召力的政治概念之一，對公平正義的追求為中國輿論這些年提供的內在動力可謂生生不息」。

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文章表示，不同的政治制度和發展階段，讓中西價值體系在引導社會實踐的具體方式上有差異，但將中西方尤其是中美摩擦描述成兩個價值體系的對立，嚴重不符合事實，認為是從西方中心主義出發對當今世界的頂層誤判。而這種誤判若在全球傳播，或導致一系列過激反應，很多民間交流會被懷疑成彼此價值滲透的媒介。

社評進一步指出，中西更多的差異體現在意識形態層面。而過去幾十年，西方是意識形態擴張的主要力量；與當前整個西方的軍事、經濟和文化影響力比起來，中國無疑處於相對弱勢狀態。

利益之爭 美要維護霸權地位

文章認為，中國和西方的價值觀差異被大大誇張，隨著中國人的民生形態越來越與西方接近，雙方的價值觀差異已不再可能是鴻溝級別。意識形態競爭方面，中國仍取明顯守勢，或者說勉強解決了抵制西方意識形態攻擊的問題，但遠不具有對西方實施反攻擊的能力，中國人甚至缺少這方面的意願。

最後，文章總結中美之間主要是利益之爭，美國發動意識形態進攻的真實意圖是要維護其霸權地位。華盛頓不斷激化中美意識形態衝突，並將之歪曲成中西價值觀對立，中方不能上當，要不斷弘揚人類共同價值，並冷靜處理中美和中西之間的意識形態摩擦，不主動升級它。要讓中美利益之爭從所謂「價值觀衝突」中彰顯出來，還其本來面貌，然後在國際社會見證下管控。

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責任編輯：林佩怡

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