解放軍「特種部隊中的特種部隊」 官媒揭藍軍初見效

▲ 解放軍「特種部隊中的特種部隊」 官媒揭「藍軍」建設初顯成效

《解放軍報》報道，解放軍模擬「藍軍」建設初顯成效。藍軍是解放軍模擬對抗演習之中，專門扮演假想敵的部隊，與一般部隊組成的「紅軍」模擬實戰較量，充當紅軍的「磨刀石」。藍軍可謂解放軍中「特種部隊中的特種部隊」，近年據報取得33戰32勝，屢屢令紅軍丟臉，但目的正是避免紅軍在真正的戰場上丟命。

《解放軍報》周日（13日）發表消息，指解放軍訓練基地和模擬藍軍建設初顯成效。全軍軍事訓練領域的相關領導，訓練基地、模擬藍軍部隊主官及有關專家，上周末集聚陸軍某聯合訓練基地，集智謀劃推進訓練基地和模擬藍軍建設創新發展，統籌佈局軍事訓練重點任務。

解放軍首支專業化藍軍部隊曾在朱日和軍演中一戰成名。《人民日報》曾披露，這支藍軍部隊最早組建於2011年，之後經歷多次整編，2012年初移防內蒙古朱日和合同戰術訓練基地，2013年底轉隸為北京軍區司令部直屬部隊，2014年初正式改編為專業藍軍部隊，並於當年朱日和「紅藍對抗」中打敗紅軍。

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按外軍作戰訓練 吃飯用西餐具

藍軍部隊的編制和訓練都參照外國軍隊，隊員也要接受模擬外軍條令的限制，以至吃飯都使用西餐餐具。實戰演練時，藍軍會運用外軍的作戰原則和戰術手段，在不清楚紅軍部署和戰法下與之較量，同時也不會讓紅軍事前了解藍軍的部署。

據公開信息，藍軍近年戰績驕人；「蕩平朱日和，活捉滿廣志」（藍軍旅旅長）已成為了充當紅軍角色任何部隊的共同願望。繼2014年朱日和軍演6勝1負壓倒紅軍後，2015年朱日和軍演更以10戰10捷完勝紅軍。隨後3年中，藍軍對紅軍取得33戰32勝。

▲ 藍軍旅旅長滿廣志

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王牌裝甲兵 藍軍面前照樣失威

央視去年更報道，解放軍歷史最悠久的裝甲兵部隊，第81集團軍某合成旅，即使換裝了最新99A型主戰坦克，也在朱日和在藍軍面前吃了敗仗。

央視直言：今天暴露問題丟面子，總比走上未來戰場丟性命要好。參演部隊指戰員其後檢討認為，傳統思維限制了先進裝備本應擁有的優勢，讓部隊陷入被動，而跨兵種聯合作戰的新打法，亦使過去習慣單打獨鬥的步兵指揮員有點應付不過來，合成營參謀的作用沒有得到有效釋放。

儘管如此，《解放軍報》2017年一度仍稱，模擬藍軍運用效果良好，但也暴露出逼真度不夠高、對抗性不夠強、訓練樣式有待豐富等問題。藍軍建設應走好兼職化、聯合化、規範化之路。今次所說的「初顯成效」也許說明藍軍針對這些問題已有所提升。

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責任編輯：連兆鋒