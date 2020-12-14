▲ 內地新能源車銷量料5年後多4倍 全球最強超歐美

《第一財經》引述威馬汽車創始人沈暉稱，2025年全國新能源汽車銷量將達500萬輛，較去年的120萬輛多超過4倍，而中國新能源汽車產業鏈已是全球最強，大幅超越歐美。中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒則指出，剛推出的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2025）》（簡稱規劃）將成為發展新能源汽車新動力。

沈暉指出，內地新能源汽車該爆發了，「根據《規劃》，2025年新能源汽車銷量佔當年汽車總銷量的20%，按照中國國內汽車總量3,000萬輛的假設，預計到2025年新能源汽車銷量將達到500萬輛。」

他稱，新能源汽車銷量翻倍的背後是市場實際存在這樣的需求，體驗過了產品後，新能源汽車獲得了口碑，再加上《規劃》的出台，讓原本還擔心充電和公共設施的消費者有了更大的信心。補貼也不再是購車的主要動力，企業的運轉也已進入良性循環。

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沈暉表示，從全球的供應鏈來看，從電池到電控，再到電機，乃至整車，中國新能源汽車的產業鏈都已經是全球最強的，能交付新能源汽車的數量以及品牌都比歐美更多。雖然國內四家新勢力造車品牌都還在發育期，「嚴格來說，特斯拉也是個青年。但現在這些企業的生存不會有問題了，關鍵是到底能做成多大的企業」。

內地四家新造車品牌在發育期

付炳鋒則稱，新能源汽車的補貼政策預計將在2年至3年後完全退出。在油電價差下，新能源運營車輛全生命周期經濟性已全面超越燃油車。隨着補貼退出，電池降本速度低於預期，短期內消費者購車成本高於同等燃油車，長期來看，將會實現無補貼首購平價。

付炳鋒表示，總體來看，一系列的政策調整對沖了新冠肺炎疫情對於汽車行業的影響，在新能源購置稅補貼和免徵車購稅政策延長兩年等政策外，新能源汽車的增長也因為市場的認知在持續上升。隨着越來越多新能源汽車品類的出現，消費者也有了更多元的選擇。

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責任編輯：游昊雲

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