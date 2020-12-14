特朗普「轉性」？以一理由揚言否決圍堵中國法案

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解放軍「特種部隊中的特種部隊」 官媒揭藍軍初見效
美國國會參議院和眾議院相繼通過2021年國防授權法案，當中多項條文加強遏制中國、似乎與總統特朗普對中國強硬的路綫一致，目前只待他簽署實施。但特朗普罕有地揚言否決，原因是法案繼續容許網絡平台經營者，能對部份不當資訊免責；特朗普直指，這條文反令中國變大贏家。
特朗普（Donald Trump）曾批評這項涉及7405億美元的2021財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act），部分原因是法案沒能終結「通訊端正法（Communications Decency Act）」第230條。
「通訊端正法」第230條讓網絡平台經營商對於他人侵權資訊、或不當內容得以免責，並允許進行內容審查。
國防授樣法沒終止「通訊端正法」230條
特朗普認為，「通訊端正法」第230條為大型科技公司提供規避責任的空間，也對美國國家安全和選舉誠信構成嚴重威脅。
特朗普也曾表示，臉書（Facebook）和谷歌（Google ）等社群媒體巨擘對他抱持偏見。他當地時間周日（13日）再在推特（Twitter）發文，稱「我們新國防法案的最大贏家是中國。我會否決！」
參議院近日以84票贊成、13票反對，通過國防授權法案，眾議院也以335票贊成、78票反對而通過。由於兩院都是遠超過2/3的「超級多數」（super majority），特朗普若真否決法案，國會也足以推翻否決。
法案獲絕對大比數通過 特朗普否決也無用
而2021年的國防授權法，有多項條文企圖遏制中國，包括確定建立「太平洋威懾倡議」（PDI），強化美國在印太區域防禦能力和結盟，頗有加強圍堵中國。
法案也制定多項制止中國「惡意行為」的條款，包括避免中國取得敏感國防知識產權、技術和數據；要求公開在美運作的中國軍事企業；禁止向香港警察出口管制國防物品、服務以及管制軍需品等。
法案並重申支持台灣，包括對台軍售、協助台灣維持足夠自我防衛能力。
責任編輯：鄧國強
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