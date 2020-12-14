【中國樓市】11月70城樓價按年升幅收窄至4%

據中國國家統計局周一公布數據測算，11月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升4%，較上月升幅4.3%收窄，漲勢延續62個月，升幅為2016年2月以來最小；按月則升0.1%，亦較上月0.2%收窄，為今年3月以來最小。

經測算，11月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上升的有36個，上月為45個；持平的有6個；下跌為28個，上月為19個。

價格漲幅總體平穩 略有回落

國統局城市司首席統計師繩國慶解讀稱，70個大中城市房地產市場價格漲幅總體平穩，略有回落。各線城市新建和二手住宅銷售價格按月漲幅與上月相同或回落；按年漲幅比上月回落，二手住宅漲幅總體穩定。

初步測算，11月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按年升3.9%，升幅比上月回落0.2個百分點；二手住宅銷售價格按年升8.3%，升幅比上月擴大0.3個百分點。

4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，北京下降0.1%，上海和深圳持平，廣州上漲0.9%。

31個二線城市新建商品住宅銷售價格按年升4.2%，升幅比上月回落0.2個百分點；按月升0.1%，升幅與上月相同。35個三線城市新建商品住宅銷售價格按年升3.8%，升幅比上月回落0.2個百分點，按月升0.1%，升幅比上月回落0.1個百分點。

中國指數研究院月初發布的百城房價指數顯示，11月全國100個城市新建住宅平均價格為每平方米15,755元（人民幣），按月上漲0.32%，漲幅較上月收窄0.08個百分點。從漲跌城市個數看，71個城市按月上漲（上月73個），28個城市按月下跌（上月26個），1個城市與上月持平。

中指院表示，樓市調控將依舊嚴格，各地方政府也將在「三穩」目標的政策導向下，繼續深化因城施策，保障房地產市場平穩健康發展。預計未來，房企在全年銷售目標壓力下，推盤積極性依然較高，降價促銷、搶收業績促回款仍將持續，部分基本面較好的城市市場仍將保持一定活躍度。

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責任編輯：蒯宇澄