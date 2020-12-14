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【芯片產業】豪言年產50萬片 廣州海芯動工9個月後停擺

經濟脈搏 11:51 2020/12/14

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海芯集成的廠房3月動工，集團高層共同主持奠基儀式

內地芯片（晶片）熱潮持續，具體成果未見，卻已有多個項目先後爆煲。《芯智訊》等多家內媒引述消息，廣州南沙的海芯12吋晶圓廠項目，近日已陷入停擺，廠方未交代原因。該項目一如既往由官方以優惠價提供土地，今年3月高調動工，計劃每年生產芯片50萬片。針對有關報道，海芯暫未作出回應。

南沙經濟技術開發區規劃和自然資源局今年2月掛牌出讓土地使用權，要求競標者在投得土地報，建設「8英寸晶圓及芯片生產線」與「12英寸晶圓及芯片生產線」。土地最終由廣州南沙開發建設集團有限公司、深圳市芯信技術有限公司、廣州南沙雲芯投資合夥企業，以及融美（廣州）投資控股合夥企業，聯合以7,218萬元（人民幣，下同）中標。由於競得者需要在南沙區註冊成立具有獨立法人資格的公司，4家公司在3月11日共同成立了廣東海芯集成電路有限公司，註冊資金10億元，並隨即被區政府列為重點建設項目計劃。

海芯集成的廠房規劃圖

【芯片產業】中國再遇「芯痛」 福士中國廠因缺芯片臨減產（組圖）

【中美芯片戰】內地半導體企業急增逾7萬間 存盲目投資問題

一周後，海芯中國區總部及集成電路研發生產基地項目正式開工，根據當時的方案，項目建成完成後將生產功率器件、MOSFET、IGBT、數模混合、微機電、單​​片機等產品，將形成年產8英寸芯片42萬片、12英寸芯片8萬片的生產能力。

【芯片產業】工信部：芯片業如水泥鋼鐵  出現盲目投資爛尾項目

【芯片產業】官媒再批芯片熱潮屬「虛火」 第3代半導體是元凶？

【芯片產業】中國日增200芯企？這個省最瘋狂 業界警示騙經費

責任編輯：陳建錫

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