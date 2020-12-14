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澳洲產品輸華受制 西方盟友口頭支持 暗地裡瓜分市場？

國情動向 13:08 2020/12/14

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內媒指澳洲的西方盟友正準備瓜分其產品在中國的市場份額。資料圖片

隨著兩國關係惡化，澳洲多類產品被限制進入中國市場。內媒報道，歐美國家大部分在口頭上表示支持澳洲，但市場與商業利益卻是現實的，這些國家的企業已蓄勢待發，盤算著瓜分澳洲企業在中國的市場份額。作為澳洲傳統盟友的美國，就瞄準了海產、葡萄酒等方面的缺口。報道形容，戰略上的朋友往往是最激烈的競爭對手。

澳洲牛肉、葡萄酒、大麥、龍蝦、煤炭、玉米、大豆等，目前都被限制進口中國。觀察者網報道，至少有60個國家將中國列為它們的最大出口市場，像阿根廷、俄羅斯、印尼、南韓、巴西，甚至美國，都想從澳洲留下的空缺中分一杯羹。8月，中國宣布對澳洲葡萄酒進行反傾銷調查，法國、阿根廷、美國的葡萄酒商都立即加大出口。

澳洲煤炭也傳出被中國制裁，目前尚有幾十艘運煤船滯留在中國港口等待清關，覬覦這塊「大餅」就包括盟友加拿大、印尼與蒙古。澳洲損失慘重的還有捕撈龍蝦業，過去每年捕撈龍蝦有94%出口到中國大陸，美國、加拿大和印尼則是澳洲在中國龍蝦市場的最大競爭對手。中國在進口小麥、粟米和大豆等農作物上，正尋找其他來源取代澳洲貨，得益極有可能會是美國。中美簽訂的首階段貿易協議中，列明中國必須增加採購美國農產品至每年400億美元，但是至10月底，採購額僅230億美元，相信中國會向美國加購小麥、粟米。

另外，澳洲大麥、牛肉輸入中國的數量亦暴跌，阿根廷的企業已準備好「接收」這部分的市場缺口，去年大麥項目被核准輸華的俄羅斯，也預計農產品對華出口將暴增10倍，至每年96億美元。

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責任編輯：陳建錫

貿易戰 地緣政治 政治 外交 中國市場 貿易 牛肉 葡萄酒 採購

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