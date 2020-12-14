【債務風險】中紀委首揭中國評級公司腐敗詳情：調高評級收200萬元

中央紀委國家監委網站通報，評級機構東方金誠國際信用評估有限公司原總經理金永授、東方金誠江蘇分公司原總經理崔潤海被「雙開」，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

中紀委披露，東方金誠系列腐敗案是典型的「小行業、大腐敗」。作為國有信用評級機構高管，金永授和崔潤海憑藉手握的金融資源和職務便利，損公肥私搞利益輸送，肆意妄為收受財物，涉案金額巨大。

中紀委並詳細披露，崔潤海曾講述他利用評級尋租的經歷：

客戶表示願意多拿些好處費來調高信用級別。為順利通過評審，我請求評審委員會主任幫忙，又約了主管評審的總裁與客戶一起吃飯，客戶獲得總裁認可。我認為調高級別沒有太大問題，就答應了客戶的訴求，他也表示願意拿出200萬元作為酬謝。為確保萬無一失，我又分別做了其他評委的工作。評級報告如願以償出具，客戶也兌現了酬金。 從這以後，自己發現一次級別的調高居然能值這麼多錢，比做一個項目幾萬元的提成多幾十倍甚至上百倍。

中紀委指出，東方金誠系列腐敗案，暴露了信用評級領域腐敗的一些特點。一是論單收費、量錢評級。信用級別買賣是信用評級行業尋租的重要形式，即以調高信用級別為籌碼，收受受評企業好處費。二是利益勾結、「熟客」作案。其腐敗問題難以一人成案，需要評級機構人員、受評企業和債券承銷商等各利益相關方聯合作案。三是面廣人多、案情交叉。需要形成查辦合力，才能查清案件。

中國內持牌信用評級機構主要​​有大公國際、東方金誠、中誠信、聯合信用、新世紀、鵬元等6家機構。

人行發聲 將加強信用評級監管

近期中國永煤、紫光集團等一系列債券違約，引發債市動蕩。人民銀行11日組織召開信用評級行業發展座談會，人行副行長潘功勝指出，信用評級是債券市場的重要基礎性制度安排，關係到資本市場健康發展大局。近年來，中國評級行業在統一規則、完善監管、對外開放等方面取得長足進步，但也存在評級虛高、區分度不足、事前預警功能弱等問題，制約了我國債券市場的高質量發展。

他強調，人行將會同相關部門共同加強債券市場評級行業監督管理，強化市場紀律，推動中國評級技術的進步、提高評級質量，提升信用等級區分度，進一步推動評級監管統一，真正發揮評級機構債券市場「看門人」的作用，促進評級行業高質量健康發展。

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責任編輯：蒯宇澄