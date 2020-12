蓬佩奧臨別放言：中國變得不一樣 美國才被迫出手

中美關係呈現數十年來最緊張之際,白宮下月易主。卸任在即的美國國務卿蓬佩奧接受《華爾街日報》主編默里專訪時,把當前美國與中國對立的責任,歸咎於中方,稱中國變得不一樣,才迫使美國真正的出手。

中國官方近期屢次反駁蓬佩奧針對中國的批評,包括指美方污名化中國。

蓬佩奧(Mike Pompeo)是在CEO峰會上接受《華爾街日報》默里(Matt Murray)的專訪,其中被問及,過去幾年中美關係較為冷淡,他對此如何評價?

「現在中國與10、15或20年前已不一樣」

蓬佩奧回應指,中美關係的最終狀況,將在很大程度上取決於中國國家主席習近平和中共領導層的走向。過去幾年裡,他們選擇了一個越來越激進的方向。

Whether that’s at home with their own people and what’s happening in Xinjiang, or whether it’s abroad in the South China Sea, or issues of trade, economics, there is a different China than 10 or 15 or 20 years ago because of decisions the Chinese Communist Party has made. And that forced the U.S. to take real action, serious action.

被問及美國過去是否過於天真,蓬佩奧表示,美國此前50年堅信增進接觸、擴大商貿和促進相互間的交融,會讓中國共產黨表現得像一個正常國家或一個正常國家的領導層。「顯然,他們沒有選擇這樣做。現在世界需要作出回應,以此捍衛我們最珍視之物」。

《華爾街日報》接著問道,就南海、台灣及香港議題的風險,要求蓬佩奧作出評價。蓬佩奧形容,「長期以來,這是每一位美國國務卿都在思考的問題」。

蓬佩奧聲稱,美方在台灣問題上一直守諾。「我們有『一個中國』的長期政策,還有前總統列根(Reagan)時期以來簽署的一系列公報。本屆美國政府信守了這些承諾。我們給台灣提供了武器方面的援助。這些都是我們可以做的事情」。

但他暗稱沒有遵守承諾的是中方,「我認為全世界都可以要求中共兌現其作出的承諾。你提到了香港,中國曾作出50年不變的承諾。但他們在半路上就背棄了這個承諾。當全世界都看到這一點,必然會會有相應」。

蓬:全世界都可要求中方兌現承諾

對於中美角力下,美國跨國公司應該扮演什麼角色?蓬佩奧直指,「我認為,每一位在國際上開展業務的商界領袖都明白,確保以下幾點很重要:首先,你沒有助長大規模侵犯人權的行為;其次,你的經營方式既要給你自己的企業帶來短期成本,也要從根本上確保熱愛自由的國家和遵守規則的國家的機會繼續存在」。

他又稱,不能幫助那些想要剝奪自由的威權政權,因為正是這些自由讓你和你的公司取得成功。

But I think every business leader who is operating internationally understands that it is important to make sure: a) that you aren’t contributing to massive human-rights violations; and b) that you are operating in a way that, even if it has a short-term cost to your own business, fundamentally works toward making sure that the opportunities for freedom-loving nations, for rules-abiding nations, continue to exist, and that you aren’t helping to underwrite authoritarian regimes that want to take away the very freedoms that have led you and your company to be successful.