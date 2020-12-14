▲ 揭中國疫苗數據為何遲遲不出來 有效率是這樣計的

美國、英國等西方國家陸續使用輝瑞新冠肺炎疫苗，中國國藥新冠疫苗亦開始獲得阿聯酋、巴林、埃及等中東國家使用。輝瑞新冠疫苗有效率達90%以上，而儘管阿聯酋與巴林公佈國藥疫苗有效率為86%，中國方面至今卻未有發表，國藥或其他中國開發新冠疫苗的有效率數據。為甚麼會有此「怪現象」？這相信與疫苗有效率的計算方法有莫大關係。

相比外國，中國新冠肺炎確診病例總數逾半年來基本上持平不變，偶爾零星爆發也很快得到控制，這固是好事，但原來是把「雙刃劍」，對疫苗研發而言卻是「壞事」。

疫苗試驗雖然都是找健康、未有染疫的受試者接種，但疫苗有效率的計算，卻少不得確診病例。

疫苗有效率是這樣計算的：

1 - （接種疫苗後照樣染病人數 ÷ 接種安慰劑後染病人數）

或者

（接種安慰劑後染病人數 - 接種疫苗後照樣染病人數）÷ 接種安慰劑後染病人數 x 100%

舉例說，輝瑞11月初公佈疫苗第3階段測試中期分析數據時，稱疫苗有效率為超過90%，具體數字如下：

● 接種疫苗後照樣染病人數：8

● 接種安慰劑後染病人數：86

因此疫苗有效率就是：1 -（8 ÷ 86）或（86 - 8）÷ 86 x 100% ＝ 90.7% ＝ 超過90%

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值得注意的是，疫苗有效率的計算方法，與受試者人數多寡是沒有關係的。不管一款疫苗受100人、1萬人還是100萬人測試，獲得有效率數據的速度都不會因此受影響。

要拿到疫苗有效率數據，必須對比接種後亦染病的人數，以及沒有接種而染病的人數。中國現時病例少之又少下，可以用來對比的接種疫苗後確診者就更少。

這也許就說明了，為何中國新冠疫苗在國內已為上百萬人接種，仍未能公佈疫苗有效率。這也解釋了阿聯酋、巴林為何可以「搶閘」公佈國藥疫苗有效率，以及中方為何其後仍然沉默。

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責任編輯：連兆鋒