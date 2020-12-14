【中國樓市】內地掃蕩爛尾樓亂象 29個省市嚴管預售屋資金

年關將近，內地多地預售屋「人去樓空」，因應爛尾樓風暴再起，北京、成都等已有29個省市出手嚴管預售屋資金。分析指出，這是為了遏制建商因資金鏈緊張而將預售款挪作他用，防範預售制下的金融風險，相信政策將更高額度監管信用較差、未正常履約的房地產開發企業。

第一財經報道，12月以來至今不到兩周，包括雲南昆明、廣東珠海、佛山、湖南株洲、河北唐山、山東濰坊、 河北唐山等七個城市，已對預售屋資金進行強監管。

據貝殼研究院統計，從11月至今，累計北京市、四川成都、山西太原、寧夏銀川、福建等，至少已有29個省市，都加強預售屋資金監管的相關政策或實施細則。

【中國樓市】11月70城樓價按年升幅收窄至4%

政治局會議分析研究明年經濟工作 強化反壟斷、防資本無序擴張

中原地產首席分析師張大偉指出，多處新規特別強調「預售款監管額度與開發企業信用等級掛鉤」，這意味直接點名信用較差、未正常履約的房地產開發企業，將按較高額度予以監管。

29省市已加強資金監管

以昆明監管新規為例，若建商1年內有1次不良行為就將監管資金從25%調高為30%，且後續的地產開發也因信用減分，將波及土地競拍、建案審批。成都則嚴訂，一旦違規，開發企業及相關負責人皆不得再申請審批新的建設項目，也不會再獲預售許可。

中國房地產研究院執行院長陳晟則指出，監管目的是為遏制建商因資金鏈緊張而將預售款挪作他用；而對樓市景氣上行的城市來說，加強預售款監管則是為防範預售制下的金融風險，如建商的惜售行為或抬高房價，形成樓市泡沫。

【中國經濟】地產金融紅利消退 今年全國453間房企破產

劉世錦：明年爭取8%或以上經濟增長率 仍屬恢復性增長

【中國樓市】房企融資受「三道紅線」規限 買地熱情或降溫

責任編輯：游昊雲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁