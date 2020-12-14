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【大灣區】深圳首次招聘港澳籍公務員 446人爭5職位

社會熱點 13:28 2020/12/14

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深圳市公務員考試12日起舉行，首次開放5個職位供港澳籍人士應徵，吸引446人報名，平均89人爭一個職位。其中，又以福田區福保街道辦事處的職位最受歡迎，超過244人報考。官方未披露具體薪酬，但根據內地公務員考試資訊網站2019年的數據，深圳公務員工資由7,000元至15,000元（約8,298至17,782港元）不等，並享有住屋、車費等津貼。

中新社報道，本次開放港澳人士應徵的，分別是社會保險基金局、福田區福保街道辦事處、羅湖區城市更新和土地整備局、深圳市地方金融監督管理局，以及南山區蛇口街道辦事處的職位，具體工作範疇包括醫療監管、城市規劃，以及涉外管理等。最熱門的職位是福田區福保街道辦事處的一級科員，要求擁有經濟學或管理學專業的本科以上學位。

另外，5個職位的共同要求包括，具有需要擁護中華人民共和國憲法，擁護中國共產黨領導和社會主義制度，年齡18至35歲，且具有國家承認的大學本科以上學位。

為加強深港對接、粵港澳大灣建設，深圳本月初宣布已推出《關於進一步便利港澳居民在深發展的若干措施》18條，在升學、就業、創業、生活等4個方面為港澳人士提供便利，如港人子女有資格申請所有學校、設立港澳青年在深創業引導基金、擴大專業資格認定範圍等，部分措施更優於深圳本地居民的待遇。

【大灣區】深圳18新政便利香港人北上發展 涉子女入學和住屋

【大灣區】肖鋼：建議研究發行粵港澳大灣區證券

【科技戰】內地區域經濟齊發展高科技 粵港澳大灣區大戰長三角

責任編輯：陳建錫

內地物業 經濟內循環 廣東省 大灣區 深圳

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