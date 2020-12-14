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印度暴徒施襲全曝光 緯創iPhone廠至少損1.76億（組圖，有片）

經濟脈搏 15:40 2020/12/14

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印度暴徒施襲曝光 緯創iPhone廠勁損1.76億港元（有片）

台商緯創資通（Wistron）印度iPhone組裝廠房，周六（12日）經歷工人暴動和破壞，經點算損失嚴重。印度媒體根據廠方報案與勞工部門資料披露，這一砸損失達43.7億印度盧比，折合港幣接近1.76億元；而該廠將停工至少兩周維修，實際損失將進一步增加。

而社交媒體上，傳出更多周六暴亂砸廠的照片與片段，過程中更有人縱火燒車，場面激烈。

緯創聲明：暴動是廠外人闖入搞事

緯創資通這所iPhone代工生產廠房，位於印度南部柯拉爾縣（Kalor）。印度時報（The Times of India）報道，據廠方報案指出，損失主要為數千部iPhone被竊，據信是在暴動期間被偷，緯創的組裝線與工廠設備也遭破壞。

台商緯創iPhone廠內地遷印度 結果工人暴動砸毀

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卡納塔卡省（Karnataka）勞工廳長赫巴（Shivaram Hebbar）也譴責當天歷時2小時的暴動。

根據當地政府的說法，資方與僱工間的爭執已持續3個月。赫巴表示，緯創與6家子公司簽約，在柯拉爾廠僱請8900人，除8900名僱工外，廠方還有1200名編制內員工。

  • 台商緯創資通（Wistron）印度iPhone組裝廠房，周六（12日）經歷工人暴動和破壞，經點算損失嚴重。印度媒體根據廠方報案與勞工部門資料披露，這一砸損失達43.7億印度盧比，折合港幣接近1.76億元。
  • 暴徒放火燒車。緯創周日晚發出的正式聲明指出，意外事件是肇因於外界不明人士闖入、破壞，公司一向遵守法律，全力支持並配合相關當局及警方進行調查。
  • 暴徒推翻汽車。
  • 緯創資通辦公室被毀。
  • 暴徒闖入。
  • 緯創資通辦公室被毀。
  • 緯創資通辦公室被毀。
    • 點擊圖片放大

工業廳長薛塔爾（Jagadish Shettar）表示，暴動也許是因勞資雙方間溝通有誤所引發，「我們聽到的是公司有付錢給仲介，但仲介沒把錢發下去給雇員，這點已經確認」。赫巴則說，勞工廳已通知緯創3天內要把錢發下去。

印度設進口障礙 打擊中國製蘋果iPhone和小米設備

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此前有報道指，工程類專業畢業生入職時，資方原來承諾給2.1萬盧比月薪（約2,200港元），但近月卻進一步降至1.2萬盧比（約1,260港元）；非工程類專業畢業生月薪只有8000盧比（折合843港元）。員工周五晚上討論薪水時，有人聲稱銀行戶口實收到500盧比（不足53港元）工資，隨後演變成暴力活動。

不過緯創周日晚發出的正式聲明指出，意外事件是肇因於外界不明人士闖入、破壞，公司一向遵守法律，全力支持並配合相關當局及警方進行調查。

廠房遭嚴重破壞需停工兩周　損失勢擴大

而社交媒體上，傳出更多這場暴動的照片與視頻，暴動者大肆砸毀廠房一樓辦公室設備、玻璃、車輛並且縱火，甚至2樓的生產線也部分遭破壞。

台灣中央社引述知情人士指出，廠房實際損失或會比畫面所見更嚴重，主因是廠房損毀暫不能開工，導致聖誕節前夕生產旺季，必須停工兩周。

所幸這座廠房僅生產iPhone SE 2020，目前還有庫存，倘庫存吃緊，緯創可將iPhone SE 2020的生產轉移到印度其他廠房進行，暫不影響供貨。

責任編輯：鄧國強

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