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【新冠疫苗】張文宏：明年難實現全球接種 中國將建立「免疫優勢」

國情動向 14:12 2020/12/14

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各國新冠疫苗上市在即，疫情得否在明年受控？關鍵節點何時出現？成為各國當前最關注的問題。復旦大學專家張文宏表示，疫苗雖然逐漸普及，考慮到資源有限，明年在全球範圍接種的目標幾乎不可能達成。他指，中國仍有半年至1年的窗口期，通過疫苗接種建立國家民眾的「免疫優勢」，同時盡大國義務，向其他無生產疫苗的國提供支援。

張文宏團隊對美國疫苗接種進行了仿真模擬，得出兩個可能性，第一個是如果美國「百天疫苗計劃」順利，即發放1億劑疫苗，並在100天內為5000萬人接種完畢。此時疫情會出現拐點，就能逐漸達到疫情的基本控制；但按照目前民調，剩餘美國民眾接種意願只有約50%，則控制疫情的時間點很可能在明年7月初。第二個是接種計劃只達成50%，即100天內隻能發放5000萬劑疫苗，接種2500萬人。在這種情況下，如果剩餘民眾接種意願超過50%，那麼疫情要到明年9月初才能受控。

現在全球新冠肺炎的致死率在2.5%上下，主要還是得益於先進的醫療技術以及年輕人群對於病毒的免疫力。而美國當前的病死率為1.86%，這個病死率幾乎是流感的20倍。對於醫療資源落后的國家，如果在沒有疫苗保護的情況下，強行開放和非疫苗保護下的群體免疫帶來的疫情蔓延，之后形成的災難將是無法忍受的。

張文宏指出，中國的疫情控制得最好，近期的疫苗接種壓力不大，但是中遠期的需求和急迫性非常高。中國疫情何時完全控制，亦取決於全球疫情受控的速度。在中國實施普遍疫苗接種之前，強化抗疫、精准防控仍是當前的最佳選擇。

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責任編輯：陳建錫

傳染病 經濟 經濟衰退 疫情 中國 美國 疫苗 流感 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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