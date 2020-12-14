▲ 人民幣明年或創1993年以來高？花旗料兌美元升破6

在資金持續流入中國債市和股市下，花旗首席中國經濟學家劉利剛指出，2021年外國現金會「湧入」以人民幣計價資產，原因是這些資產收益遠高於全球其他地區。他預期人民幣兌美元明年底前或升值10%至6元人民幣兌1美元甚至更高，是1993年底、即近30年以來最高價位。

在1994年1月1日，中國正式取消外了雙重匯率制度，人民幣官方匯率與市場匯率並軌，並實行以外匯市場供求為基礎的單一的有管理的浮動匯率制。當天中國把人民幣兌美元匯率從5.8元人民幣兌1美元，直接一步到位跳貶到了8.7元人民幣兌1美元，貶值幅度達50%。

隨著數據顯示中國經濟持續走出新冠肺炎疫情陰霾，人民幣5月底以來勢如破竹，升至2年多來最高價位。根據官方數據，海外基金持有的中國在岸債券和股票今年已增加逾30%，反映獲得納入指數和中國利率遠高於其他市場。

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人幣升值將成中國經濟威脅

北京當局為讓人民幣升值速度下降已調降交易員放空人民幣成本及鬆綁資本管制以允許資本加速外流，但這些措施削弱市場樂觀看法的效果不大。劉利剛說：「中國明年面臨的問題是資金持續大舉流入，人民幣升值會是中國總體經濟一大威脅。」

人民幣5月底觸及今年低點以來已升值近10%，表現在亞洲僅次於韓元。截止下午2時半，在岸人民幣兌美元最新報6.5394元人民幣兌1美元，升值0.11%。

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責任編輯：游昊雲

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