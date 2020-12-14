  • 20°C
香港時間 : 20201214日 (一) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人民幣明年或創1993年以來高？花旗料兌美元升破6

經濟脈搏 15:19 2020/12/14

分享：

人民幣明年或創1993年以來高？花旗料兌美元升破6

在資金持續流入中國債市和股市下，花旗首席中國經濟學家劉利剛指出，2021年外國現金會「湧入」以人民幣計價資產，原因是這些資產收益遠高於全球其他地區。他預期人民幣兌美元明年底前或升值10%至6元人民幣兌1美元甚至更高，是1993年底、即近30年以來最高價位。

在1994年1月1日，中國正式取消外了雙重匯率制度，人民幣官方匯率與市場匯率並軌，並實行以外匯市場供求為基礎的單一的有管理的浮動匯率制。當天中國把人民幣兌美元匯率從5.8元人民幣兌1美元，直接一步到位跳貶到了8.7元人民幣兌1美元，貶值幅度達50%。

隨著數據顯示中國經濟持續走出新冠肺炎疫情陰霾，人民幣5月底以來勢如破竹，升至2年多來最高價位。根據官方數據，海外基金持有的中國在岸債券和股票今年已增加逾30%，反映獲得納入指數和中國利率遠高於其他市場。

離岸人民幣兌美元曾漲破6.50關口 創2018年6月來新高

人民幣漲不停 中國出口企業緊急結匯減損失

人幣升值將成中國經濟威脅

北京當局為讓人民幣升值速度下降已調降交易員放空人民幣成本及鬆綁資本管制以允許資本加速外流，但這些措施削弱市場樂觀看法的效果不大。劉利剛說：「中國明年面臨的問題是資金持續大舉流入，人民幣升值會是中國總體經濟一大威脅。」

人民幣5月底觸及今年低點以來已升值近10%，表現在亞洲僅次於韓元。截止下午2時半，在岸人民幣兌美元最新報6.5394元人民幣兌1美元，升值0.11%。

中國前景利好人民幣 瑞銀料明年次季升至6.3

人民幣漲不停 中國出口企業緊急結匯減損失

人民幣升至6.5時代 內地部分出口企業結匯損失數千萬

責任編輯：游昊雲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【人民幣】專家警示 人民幣升值過快危及外貿企業
2020/11/21
【人民幣】專家警示 人民幣升值過快危及外貿企業
人民幣升至6.5時代 內地部分出口企業結匯損失數千萬
2020/11/24
人民幣升至6.5時代 內地部分出口企業結匯損失數千萬
在岸人幣升百點 高盛看好明年人民幣升至6.3
2020/11/26
在岸人幣升百點 高盛看好明年人民幣升至6.3
人民幣漲不停 中國出口企業緊急結匯減損失
2020/11/26
人民幣漲不停 中國出口企業緊急結匯減損失
經濟 股票 基金 債券 人民幣 美元 北京 花旗銀行 新冠肺炎

上一篇文章

印度暴徒施襲全曝光 緯創iPhone廠至少損1.76億（組圖，有片）

下一篇文章

【中國樓市】內地掃蕩爛尾樓亂象 29個省市嚴管預售屋資金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

內地新能源車銷量料5年後多4倍 全球最強超歐美
內地新能源車銷量料5年後多4倍 全球最強超歐美
國務院發展研究中心：中國經濟形勢總體喜中有憂
國務院發展研究中心：中國經濟形勢總體喜中有憂
台商緯創iPhone廠內地遷印度 結果工人暴動砸毀
台商緯創iPhone廠內地遷印度 結果工人暴動砸毀
中國製電子產品銷量增 配件縮水的iPhone 12應記一功？
中國製電子產品銷量增 配件縮水的iPhone 12應記一功？
【中國芯片】賽昉科技發布RISC-V處理器 全球性能最強助打破外國壟斷
【中國芯片】賽昉科技發布RISC-V處理器 全球性能最強助打破外國壟斷
日本機構：中國率先復甦 GDP最快2028年超越美國
日本機構：中國率先復甦 GDP最快2028年超越美國