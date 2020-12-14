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拜登難越「特朗普陷阱」？ 學者列中美3種可能走向

國情動向 16:24 2020/12/14

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拜登預料即將就任美國總統，中國學者預計拜登對華政策，將受特朗普時代政策制約，但仍可能在抗疫等領域務實合作。學者推斷中美關係3種可能走向，分別是「競爭加合作」、「競爭主導」、「競爭－衝突」，呼籲中美避免走向「競爭－衝突」，爭取「競合」。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯在《環球時報》撰文，指拜登執政無疑給中美關係提供緩和與調整的機會，但能否抓住機會，考驗雙方自我政策調整的能力，以及克服國內政治干擾、控制戰略焦慮和衝動的能力，「這對美方尤其如此」。

他分析拜登上台後對華政策走向，將受制於3個重要因素：

一、特朗普留下的爛攤子。特朗普政府發起全面對華戰略競爭，最後滑向對華戰略對抗，給中美關係帶來全面和持久的破壞，也給拜登挖下了一個「大坑」。

二、過去4年，美國國內形成的對華共識，即中國是美國最主要的戰略競爭對手，美國必須奉行強硬的對華政策，這似乎已是美國社會「政治正確」的一部分，也是拜登制定對華政策的國內政治環境。

三、拜登團隊對華問題分歧，有的誓言要強硬對付中國，有的主張開展務實合作，還有的認為對中美關係應有不同於特朗普政府的敘述，何去何從，要形成共識不容易。

【中美角力】拜登「對華戰隊」成形 暗藏中美關係玄機？

【拜登中國】戴琦接受提名演說：在世貿提告中國時感驕傲（有片）

吳心伯認為，拜登認知到，當務之急是要處理好美國的疫情和經濟，而不是重心向外、強化對華競爭；就中美競爭，關鍵是美國要練好內功，提升自身的競爭力，而非不顧一切、不惜代價地打垮中國。

首要處理疫情經濟 重心非中美對抗

他指出，這或意味與特朗普政府相比，拜登對華關注（或焦慮）不那麼強烈，對與中國開展戰略競爭和對抗不那麼偏執。不過，拜登對華政策要走出特朗普陰影，須重新校準中國在美國對外戰略中的地位，並恰如其分界定中美關係的本質，這需要一場政策大辯論，更需要明智而有力的政治引導。

吳心伯分析拜登對華政策3大可能路徑

第一，重新出發，清理特朗普留下的爛攤子，跳過「特朗普陷阱」，提出對華政策的新願景和新議程；

第二，大體依舊，在特朗普打造的對華政策框架內做些調整，相關調整能走多快多遠取決於事態的發展；

第三，謀求務實合作，先擱置或凍結中美之間的爭議性問題，在一些領域開展務實合作（如抗擊疫情、應對氣候變化、伊核和朝核問題），積累積極動能，為管理和解決爭議性問題創造條件。

他認為，目前看來，第一種選擇可能性較低，第二或第三種選擇的可能性較大。

對於未來4年，吳心伯料中美關係走向或呈現3種形態。一是「競爭加合作」型，競爭態勢突出，但合作也是雙邊關係的重要方面。二是「競爭主導」型，競爭是雙邊關係基調，大體上是良性和可控，不排除必要合作，但總體上合作分量較輕，在雙邊互動中不佔主要位置。三是「競爭－衝突」型，競爭是惡性的，因失控而導致對抗和衝突，爆發新冷戰的風險增大。他呼籲中美應努力避免「競爭－衝突」型，爭取「競爭加合作」型，確保良性競爭主導型。

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拜登班子倡中美競合　傅瑩火速呼應有玄機

紐約時報解讀傅瑩投書：中國首向拜登提合作條件

責任編輯：林佩怡

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