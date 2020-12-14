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中歐班列首趟電商專列從深圳出發 助大灣區打通歐洲市場

國情動向 16:47 2020/12/14

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中歐班列首趟電商專列從深圳出發，將大灣區商品銷往歐洲

首趟運載430噸跨境電商貨物的「灣區號」中歐班列，5日從深圳平湖開出，經新疆阿拉山口出境，預計歷時16天抵達匈牙利首都布達佩斯，為大灣區商品尋找新的外銷通道。

深圳海關行郵監管處表示，受疫情影響，今年傳統外貿遭遇較大沖擊，國際直航運力大幅下降，但寄遞需求日益增長，跨境電商等外貿新業態迎來新機遇。本次專列搭載的跨境電商貨源品類多，貨源地覆蓋前海蛇口自貿片區、東莞、珠海、中山等大灣區城市，種類涵蓋電子產品、電器零配件、家具及工藝品等，實現大灣區跨境電商貨物的資源整合。

「灣區號」載有430噸跨境電商貨物

深圳海關對跨境電商專列實行「7×24小時」通關服務，在確保嚴密監管的前提下，保證班列通關「隨到、隨查、隨放」，打破深圳西部港區在鐵路運輸方面的局限性。

對比其他運輸途徑，「灣區號」有一定優勢，它僅需16天即可到達目的地，其速度要比海運快2倍，費用則是空運的五分一，能同時有效節約企業的運輸和時間成本。另外，中歐班列鐵路通道採用分段運輸，即在國內外邊境更換司機、車頭，司機不過境，各自承運境內和境外，能相對減少人員接觸，減少新冠肺炎傳播的機會。

中歐班列「灣區號」自今年8月開通以來，已開行「深圳-杜伊斯堡」、「深圳-布達佩斯」兩條綫路，將9,168噸的貨物運往歐洲。

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責任編輯：陳建錫

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