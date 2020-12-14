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劉德華被指甩底直播宣傳　網紅嬲爆報警結果卻這樣

社會熱點 17:00 2020/12/14

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劉德華疑甩底直播宣傳　網紅嬲爆報警結果卻這樣

劉德華最近在內地宣傳新片《拆彈專家2》，近日就有消息指，他本來答應出席網紅「舞帝利哥」的直播活動，對方還分享《拆彈專家2》導演邱禮濤的祝福影片，用作事前宣傳，但最後劉德華卻臨時甩底，「舞帝利哥」嬲爆報警，結果反被批評借劉德華來炒新聞。

忿忿不平的「舞帝利哥」到廣州城東派出所報案，控告劉德華毀約，並於微博分享警方文件，寫道：「關於天王巨星採訪活動的事，我在等結果……」。

忿忿不平的「舞帝利哥」，決定到廣州城東派出所報案，控告劉德華毀約

【金雞獎】劉德華攜《拆彈II》廈門亮相  與劉青雲17年後再度合作

【端午節】央視現正直播端午安康Show　劉德華李治廷等亮相（附直播連結＋節目單）

網民對事件呈兩極反應，有人批評劉德華不尊重合約精神，留言大罵：「從小到大喜歡的偶像，那麼沒有契約精神」、「每天我就評論你違約華」。但亦有不少人認為「舞帝利哥」借劉德華來炒新聞，無憑無據就指控人毀約。

雖然劉德華沒正面回應事件，但網上有消息指《拆彈專家2》劇組已澄清劉德華沒有答應出席直播，認為「舞帝利哥」別有用心：「劉德華先生沒有經紀人，不要認為電影片方否了就說是個人行為，劉德華只有華仔天地個人官網，請那個利利的朋友再不要拿此炒作，以免到時間下不來台」。

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責任編輯：游昊雲

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