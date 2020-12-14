▲ 印度有2億「賤民」 種姓歧視成緯創暴動禍根？

台商緯創資通（Wistron）的印度iPhone組裝廠房，周六（12日）疑因勞資糾紛引爆工人暴動，廠房受嚴重破壞、需停兩周維修，損失肯定不少於43.7億印度盧比，折合港幣接近1.76億元。有台灣商界人士指出，工資爭議只是騷亂導火綫，印度稱「種姓」社會制度階級分明，社會地位低落的工人容易與管理人產生矛盾，為禍亂埋下伏綫。

緯創資通位於印度南部卡納塔卡省（Karnataka）柯拉爾縣（Kalor）的iPhone組裝廠，上周六爆發工人騷亂。根據社交媒體傳出的砸廠照片與片段，過程中有人搗毀生產綫、並在廠外縱火燒車，場面激烈。有指騷亂起因，是工人收不到資方承諾的薪酬。

台商：印度管理層歧視工人 為動亂埋伏綫

卡納塔卡省工業廳長薛塔爾（Jagadish Shettar）也表示，這起暴力事件可能是緯創與勞務公司和工人之間溝通不良所致。

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但熟悉內情人士告訴中央社，由於緯創推動在地化，聘用印度籍總經理，他在上任後一改過去台灣主管與工人一起用餐、一起同歡的平等作法外，還更改部分人事與勞務安排，導致一些原本在緯創工作或已與緯創簽訂合約的勞務公司受到影響，種下勞方不滿的根。

事實上，當地警方正在調查，是否有人為了宣洩對這個印度籍總經理的不滿，鼓動基層工人暴動砸廠。

台商緯創iPhone廠內地遷印度 結果工人暴動砸毀

印度暴徒施襲全曝光 緯創iPhone廠至少損1.76億（組圖，有片）

一名在印度長期工作的台商也說，台灣企業在各國經營大多傾向推動人事在地化以利融入當地社會且長期經營，但印度的「種姓」社會制度，卻令台商在當地實踐本土化管理時，要更小心處理階級差異的問題，以免引爆位於社會上層的管理人員、與位於社會基層的職工，出現矛盾甚至衝突。

這名台商舉例，有些台灣大型企業把印度分公司更換為印度籍負責人後，反而出現原習慣於台灣主管平等對待的印度員工，感受到種姓歧視。緯創這次事件，值得有意到印度投資的台商參考。

種姓（Caste）是印度傳統的社會制度，如追本溯原，其將社會分四個階層：

婆羅門：僧侶與教師

剎帝利：士兵與封建領主

吠舍：勞動者、商人、農人、工匠

首陀羅：奴隸

在這四個階層外，還有一群社會地位更低下的人，即是所謂的賤民（Dalit），他們被視為「穢不可觸」者，在古代，他們甚至不會被視為人。傳統上，他們只可當掃街、清潔旱廁、理髮、鞋匠、搾油、皮革加工、洗衣服、捕魚、屠宰、喪葬等工作。

印度憲法雖禁種姓制度 但實際似仍存在

種姓制度下的社會階級透過繼承，代代相傳，即一代是賤民，後代也是賤民。賤民曾嚴禁跨階層通婚。

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儘管現代印度憲法已明文廢除種姓制度，加上社會經濟活動趨向多元化，印度階級劃分已不如古代壁壘分明；但種姓畢竟在印度大陸已出現了數千年、根深柢固，並非一朝一夕可以徹底消除；因此時至今日，社會階級歧視仍然尖銳。

有統計指，目前印度有約15%的人口、即大約2億人是「賤民」後裔，他們普遍被視為社會地位較低的一群人；而只有社會底層的人，才會到工廠打工。位處社會地位較高、接受過較多教育的管理層，則每每不會善待草根員工，這種歧視一旦出現在企業，會成勞資衝突的根源。

責任編輯：鄧國強

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