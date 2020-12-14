【新冠肺炎】衛健委專家罕發炮：香港防疫不到位 增深圳壓力

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香港第4波新冠肺炎疫情持續，國家衛健委高級別專家組成員曾光昨日（13日）表示，香港疫情防控情況和內地不太一樣，在「外防輸入，內防擴散」的措施上並沒有落實得很到位，決定了香港的疫情會出現反覆。由於香港與深圳之間的民眾往來比較頻繁，令深圳的防控壓力也比較大。他指香港有嚴格的防控措施、優秀的專家隊伍，關鍵在於政策如何落實。
曾光表示，只要國際上的病例沒有清零，國內的疫情防控做得再好，目前也不能放鬆警惕，尤其接下來的兩個月，不宜全部押注在尚未普及的疫苗身上。目前每天公布的病例數據，輸入性病例的數量依然佔據絕大多數，國外的疫情形勢很不明朗，包括美國、歐洲以及一些新興經濟體國家，疫情都比較重，「外防輸入、內防反彈」仍是當前防疫的思路。
「外防輸入，內防擴散」
對於國內疫情反彈的風險，曾光指，在即將來臨的春節，人員流動大增，呼籲民眾做好個人防護、盡量避免去室內人多的密閉空間、減少走親訪友和人數較多的聚集，或考慮先接種流感疫苗、肺炎球菌疫苗，以免患病令身體抵抗力下降。他認為，只要人群中沒有感染者，就不會發生傳播範圍較廣的重大疫情。中國經過11個月和病毒的鬥爭，已有很好的應對經驗，並積累出一套能夠及時發現、迅速查排，並第一時間將疫情控制在最小範圍內的辦法。只要做足防控，有信心防止疫情捲土重來。
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責任編輯：陳建錫
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