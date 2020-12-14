中國明年經濟數據勢好看 為何專家卻說「日子未必好過」？

中國經濟持續復甦，在低基數影響下，明年數據勢好看。中國財政科學院院長劉尚希卻認為，日子不一定好過，明年還要保持一定的政策力度，並要配合改革。

在中國經濟恢復下，有關政策回歸常態的呼聲漸高，但劉尚希認為，很多問題需要從中長期考慮。明年是「十四五」開局之年，全球疫情還在蔓延，世界經濟不確定不穩定因素仍在，中國經濟已融入全球化，輕言政策馬上退坡並不現實。

他接受路透專訪時指出，在復蘇不太穩固的條件下，經濟增長潛力有限，內生動力不強。加上大量債務到期，尤其是地方政府，一方面要化解債務風險，一方面要「三保」（保居民就業、保基本民生、保市場主體），兩頭受壓，財政一定緊運行，這會壓縮財政政策空間。因此當前經濟發展更需要改革措施。

政策退不退出？ 關鍵是穩預期

劉尚希表示，明年還要保持一定的政策力度，同時要配合改革，兩者可以形成互補，改革力度大了，政策力度可以減小。

社科院料今年中國經濟增2.2% 明年增7.8%

國務院發展研究中心：中國經濟形勢總體喜中有憂

他明言，關鍵問題不是政策退不退出，而是要有一個穩定的預期，例如階段性政策是多長？如果輿論說宏觀政策要退坡，或影響市場預期，但最怕是政策不可預期，出現斷崖式變化，這是要預防的風險。

他稱，明年的政策取決於中國需要怎樣的經濟預期目標。若果說明年經濟復甦已達到很高水平，增速達到疫情前的狀態，如果存在這種預期，政策就可以退出。如果經濟復甦不確定性仍很大、不穩固，政策回歸常態就要持審慎態度。

上周五召開的中共中央政治局會議認為，中國經濟運行逐步恢復常態，但新冠肺炎疫情和外部環境仍有諸多不確定性，要繼續做好「六穩」工作、落實「六保」任務，科學精準實施宏觀政策，努力保持經濟運行在合理區間。

積極財政政策 需改革配合

另外，受疫情衝擊，今年財政政策力度前所未有。政府工作報告中提到今年赤字率為3.6%，但據報，若將新增赤字3.76萬億、專項債3.75萬億和抗疫特別國債1萬億匯總計算，實際赤字率將達8.2%。

劉尚希認為，僅靠減稅降費、擴大政府投資只是短期政策，解決不了中長期問題，也很難從中長期改善和穩定預期，因此更需改革加力。

他稱，要從中長期角度改善企業營商環境、人才創新，激發企業創新能力，包括科研院校改革。因為技術發明創新方面企業可以唱主角，但科研方面要依賴於科研院校，就涉及到科研院校的改革。

【中國經濟】官媒：刺激政策將逐步退出 但短期不會加息

【中國經濟】李克強︰要保持政策連續性、有效性和可持續性

責任編制：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁