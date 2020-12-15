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內地11月規模以上工業增加值按年增7% 創去年3月以來新高

經濟脈搏 10:09 2020/12/15

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國家統計局公布，11月份，規模以上工業增加值按年增長7%，符合預期，增速比10月份加快個0.1百分點。

按月看，11月份規模以上工業增加值比上月增長1.03%。

首11月份，工業增加值按年增長2.3%，比首10月份加快0.5個百分點。

分三大門類看，11月，採礦業增加值按年增長2.0%，增速較10月份放緩1.5個百分點；製造業增長7.7%，加快0.2個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長5.4%，加快1.4個百分點。

分行業看，11月份，41個大類行業中有34個行業增加值保持按年增長。農副食品加工業增長2.9%，紡織業增長6.5%，化學原料和化學製品製造業增長9.2%，非金屬礦物製品業增長7.7%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長9.6%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長4.0%，通用設備製造業增長10.2%，專用設備製造業增長10.5%，汽車製造業增長11.1%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長2.6%，電氣機械和器材製造業增長18.0%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長9.3%，電力、熱力生產和供應業增長5.1%。

中國明年經濟數據勢好看 為何專家卻說「日子未必好過」？

國務院發展研究中心：中國經濟形勢總體喜中有憂

社科院料今年中國經濟增2.2%  明年增7.8%

責任編輯：蒯宇澄

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經濟 國家統計局 規模以上工業 工業增加值 中國

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内地首11月固定資產投資按年增2.6%　民間投資增速年內首度轉正

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