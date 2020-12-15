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内地首11月固定資產投資按年增2.6%　民間投資增速年內首度轉正

經濟脈搏 10:14 2020/12/15

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國家統計局公布，1至11月城鎮固定資產投資按年增2.6%，符合預期，較1至10月加快0.8個百分點。

其中，1至11月民間固定資產投資增長0.2%，為年內首度轉正，1至10月份為下降0.7%。

1至11月，全國房地產開發投資129492億元（人民幣，下同），按年增長6.8%，增速比1至10月份提高0.5個百分點。其中，住宅投資95837億元，增長7.4%，增速提高0.4個百分點。

國家統計局表示，總的來看，11月份國民經濟繼續保持恢復態勢，「六穩」、「六保」任務落實取得新成效。同時也要看到，受疫情反彈影響，世界經濟恢復艱難，不穩定性不確定性增多；國內經濟恢復進程中新老問題交織，結構性矛盾凸顯，推動經濟持續回升仍面臨不少挑戰。

下階段，堅持新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，加快構建新發展格局，持續擴大有效需求，着力暢通經濟循環，確保完成全年經濟社會發展目標任務。

中國明年經濟數據勢好看 為何專家卻說「日子未必好過」？

國務院發展研究中心：中國經濟形勢總體喜中有憂

社科院料今年中國經濟增2.2% 明年增7.8%

責任編輯：蒯宇澄

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經濟 固定資產投資 國家統計局 中國

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內地11月規模以上工業增加值按年增7% 創去年3月以來新高

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