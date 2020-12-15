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印度備戰中國下令軍隊增50%彈藥儲備 但也只夠15日

國情動向 11:33 2020/12/15

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印度備戰中國下令軍隊增50%彈藥儲備 但也只夠15日

中國印度喜馬拉雅山區邊境對峙未有因為冬天到來放鬆，印度據報更下令前線軍隊猛增50%彈藥儲備，以備與中國及巴基斯坦同時「大打」然而，印軍彈藥儲備即使增加過後，亦只能支持15日作戰，而印軍目前彈藥僅夠用10日。

《印度時報》（The Times of India）引述政府消息人士報道，印度已授權在印控克什米爾地區部隊增加彈藥庫存，以備與中國及巴基斯坦「激烈戰爭」（intense war）。當局同時準備使用緊急財政權力，為部隊從本國與國外增購5,000億盧比（約526億港元）彈藥和裝備。

消息稱，印軍彈藥儲備增加後，會達到足以維持15日與敵人激戰的水平，而目前彈藥水平為足夠維持10日。

印度有2億「賤民」種姓歧視成緯創暴動禍根？

報道指出，印度軍隊本來應該保證，彈藥庫存可以維持40日高強度作戰，但出於戰爭形式改變，以及武器裝備儲存問題等原因，現時彈藥降至只夠用10日。

相比之下，1962年中印邊境戰爭維持了1個月，1971年第三次印巴戰爭也維持了13日。

台商緯創iPhone廠內地遷印度 結果工人暴動砸毀

印度暴徒施襲全曝光 緯創iPhone廠至少損4.62億（組圖有片）

中印衝突勝負已分？印度失掉300平方公里「爭議山區」

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責任編輯：連兆鋒

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