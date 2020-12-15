【中澳關係】中國在巴新建大型漁港 澳洲害怕這種可能性

▲ 澳媒質疑中國的投資目的,並指中國漁民都是民兵



中澳關係持續緊張之際，中國擬斥資2億美元在巴布亞新幾內亞南部、距離澳洲最近的城鎮達魯（Daru）興建漁港。澳媒質疑，該地缺乏豐富的漁業資源，卻有重要的戰略價值，中國明顯是看上它的位置，作為侵佔澳洲北部淺水區的跳板。官媒《環球時報》斥有關報導充滿「挑刺」意味，批評澳洲對中國的正常商業合作說三道四。

澳媒：投資有戰略目的

《澳洲新報》報道，中國國家控股的福建中宏漁業公司Zhonghong Fishery Company已經與巴新政府簽署了協議，將在該地興建「綜合性多功能漁業工業園」。澳洲前巴新事務顧問Geoffrey Wall指，在像達魯這樣偏遠而嚴重落後的地方，建設一個大型項目會產生巨大影響。他指中國漁民都接受過軍事訓練，甚至可以說是海軍的民兵組織，加上軍方後勤支持，在佔領領土時有優勢，就像中國處理與菲律賓在海南主權糾紛時所用的手段。

他又指出，澳洲、巴布亞新幾內亞以及達魯之間的關係一直很融洽，現在中國介入其中，將為中國提供了一個在澳巴關係中紮根，以及在澳美關係中楔入的機會。如果澳洲要阻止該項目繼續進行，需要迅速採取行動。

美國海軍戰爭學院教授James Kraska亦表示，美方向來把中國漁船視為中國海軍的一部分，對其行為做出反應。中國船隊是世界上非法、不報告和不管制捕魚的罪魁禍首，也是它領土擴張的主要工具。

▲ 達魯位於巴新南部，與澳洲相當接近

中美澳的三國角力

近年來，進入澳洲北部狹窄淺水區問題一直是爭論的焦點。2015年，時任貿易部長Andrew Robb簽署5.06億澳元、為期99年的達爾文港租賃協議，將該港口租給中國國有企業嵐橋集團Landbridge Group。一年後，Robb辭職，並擔任嵐橋集團高級經濟顧問一職。有消息指嵐橋集團和中國軍方有關。

此舉讓美國非常生氣。美國本來計畫利用達爾文和北領地作為其主要的海軍陸戰隊和海軍基地，以抵消中國不斷擴大的地區影響力。達爾文港的租賃，令美國的計畫處於危險之中。去年有消息指，澳洲計劃在北部興建一個深水港口，供美國海軍陸戰隊駐紮、大型兩棲戰艦停泊。另外，兩國決定在巴布亞新幾內亞的馬努斯島（Manus Island）興建聯合軍港，以共同反制中國在該地區的軍事擴張與影響力。

環時：促進當地經濟發展

《環球時報》反駁有關說法，指澳洲將南太平洋國家都當作其「後院」，對中國與這些國家的合作高度戒備，經常說三道四。 澳洲雖然在教育、衛生和其他領域投入大筆資金，幫助巴新西部省和達魯市，但對於經濟發展，尤其是在幫助提高當地人生活水平、協助中小企業發展、創造就業機會等方面，做得遠遠不夠。

中國本次的項目將給當地帶來就業，促進西部省和巴新經濟發展。 今年，巴新已經有77家企業被批准直接對華出口海捕產品。 該項目必將提升巴新方綜合開發利用本國漁業資源的能力，促進其經濟社會發展。

環時又指， 中澳關係近年來不斷惡化，中國外交部發言人多次表示，澳國內一些人固守冷戰思維和意識形態偏見，更多地視中國發展為威脅，並採取一系列涉華錯誤言行，這是導致中澳關係急劇下滑並陷入困難局面的根本原因。

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責任編輯：陳建錫