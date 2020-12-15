【孟晚舟案】證人聽證告一段落 孟晚舟案明年3月繼續審

華為副董事長兼首席財務官孟晚舟引渡一案，加拿大警方與邊境官員的證詞聽證會已於周一（14日）結束，檢方稱，孟晚舟的調查和逮捕遵循標準程序，引渡應繼續進行。被告與原告的律師團著手為3月將開始的案件下一階段做準備。

該案原定於2021年4月完成，但現在將延長至5月。

檢方指調查和逮捕遵循標準程序

據路透社報道，聽證會焦點在於加拿大邊境服務局（CBSA）官員最初的調查行動與皇家加拿大騎警（RCMP）逮捕孟晚舟的過程是否存在濫用程序問題。

來自CBSA與RCMP的證人表示，行動大致上遵守了程序，倉促間可能有些地方存在疏失，其中包括一位CBSA官員不小心將孟晚舟的電子設備密碼交給了RCMP。

孟晚舟的律師堅持認為，美國與加拿大當局在RCMP逮捕她前，聯手動用CBSA被擴大的權限，在沒有律師在場的情況下訊問了孟晚舟。他們還訴稱加拿大機構與美國聯邦調查局（FBI）不當地分享了孟晚舟的個人信息，並辯稱這些濫用程序的做法應使孟晚舟的引渡無效。

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周一，加拿大皇家騎警網絡安全分析師Jayson Allen在法庭上作證，他在孟晚舟引渡案核心的高級警長Ben Chang退休後進行了搜索。華為律師訴稱，Chang將孟晚舟設備的識別細節发送給了FBI。

Allen告訴法庭，他對Chang的外发工作電子郵件進行了搜索，发現其中一封於2018年12月2日发送到一個FBI.gov的地址。他作證說，他的安全搜索未捕獲電子郵件的內容。

已經退休的Chang拒絕作證。法庭文件顯示，加拿大檢方最初以對證人安全的擔憂為由，不願向辯方发布與他有關的記錄筆記。

檢方稱，孟晚舟的調查和逮捕遵循標準程序，引渡應繼續進行。

責任編輯：尹航

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