▲ 【中芯國際】蔣尚義回巢中芯「抗美」 曾形容弘芯是場噩夢

中美科技戰預期難因民主黨拜登（Joe Biden）入主白宮而緩和，中國繼續推動芯片等重大科技領域自力更生；在此關鍵時劇，台積電前營運長蔣尚義，據報已親口證實「回巢」中芯國際 （00981） ，出任副董事長職務。但蔣尚義在中國大陸的芯片之路，並不是平坦的，他曾被武漢弘芯爆煲事件波及，曾任弘芯CEO的他曾直言：弘芯是一場噩夢！

根據中國數據網站天眼滙編的最新公司註冊紀錄，早前傳出資金鏈斷裂、預算千億元人民幣的武漢弘芯半導體製造公司（HSMC），已經被湖北省武漢市政府接管，由武漢市東西湖區政府的國家資產監督管理委員會完全控制。

台積電營運長 先後轉戰中芯與弘芯

曾任台積電營運長的蔣尚義，曾推動台積電製程從25微米做到16納米；至2016年12月，他轉戰中芯國際任獨立董事。

他在2019年再加入武漢弘芯時，曾被形容為中國芯片產業利器，要把弘芯發展為擁有7納米產能的企業。但事與願違，弘芯最後爆煲、蔣尚義今年年中已離開弘芯返回美國。

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儘管外界都認同，弘芯爆煲是投資方出問題，與蔣尚義無關，但事件仍被視為蔣尚義的一次挫折。

媒體早前透過LinkedIn採訪蔣尚義，他表示，「非常不幸的！我在武漢弘芯的經歷根本是場噩夢，真的很難用幾句話去形容」。

蔣尚義拒絕接受完整採訪，但證實了網絡早前流傳的信件，內容指出他已自武漢弘芯離職，並早在7月份就返回美國。

蔣尚義今年8月曾向《南華早報》表示，他沒有注意到武漢弘芯財務困難的程度之大，一直到武漢當地政府7月發佈報告揭露其財務困境，他才注意到這項問題，但該檔案後來被火速刪除。

「我沒注意到弘芯財務困難之大」

根據今年7月份揭露的報告，武漢弘芯的一期工廠（包括主要生產設施和佔地超過39萬平方米的研發大樓）已部分完工，而二期工廠的建設因缺乏資金，幾乎尚未開始動工。

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武漢弘芯半導體制造有限公司成立於2017年11月，主攻邏輯芯片和系統集成，鎖定14納米以及7納米以下先進邏輯工藝晶圓製造服務，是武漢當地發展半導體業的重大項目。

武漢弘芯並曾擁有中國國內唯一一台能生產7納米的ASML高級光刻機，但在其資金鏈斷裂後，光刻機已被抵押。

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責任編輯：鄧國強

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