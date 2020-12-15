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裁員令工作量大增 內地今年8成打工仔諗過跳槽

經濟脈搏 12:22 2020/12/15

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裁員令工作量大增 內地今年8成打工仔諗過跳槽

疫情重創全球經濟，各地企業今年來紛紛大裁員，有得留低的打工仔是幸運一群？內地調查發現，多近80%在職人士今年想過辭職，跳槽至另一公司，更有超過40%人付諸實行。公司待遇差、工作不穩定、不合理加班是為打工仔跳槽或考慮跳槽原因，他們主要不滿公司大裁員，剩下的員工工作量大增。

中國青年報社社會調查中心訪問逾2,000名在職人士，結果顯示79%人今年打算跳槽，僅19%人沒有想過，其餘2%人表示說不好。

打算跳槽的打工仔中，有行動和沒有行動的大約各佔一半。真正跳槽的人在全體受訪者中佔41%，想過又放棄，或僅停留於想法的共有38%。

内地11月消費品零售總額按年升5% 符預期

待遇差、工作不穩定和不合理加理，是驅使打工仔想跳槽的3大原因。

32歲張藝（化名）是北京一廣告公司主設計師，月薪3萬多人民幣，但他抱怨今年加班更多了，最嚴重一次連續工作了半過月，每日平均做10小時。

他坦言：「今年受大環境影響，小的設計公司倒閉了不少，按說，公司有項目可做是好事。但公司為了縮減成本裁員，導致在職員工的工作量暴增。」

中國明年經濟勢頭好 為何專家卻說「日子未必好過」？

張藝表示，他目前已收到兩家公司的聘請通知，但還在猶豫是否要真的跳槽；如果老闆年底願意加薪，自己就不一定要換公司。

調查亦發現，90後受訪者今年想過跳槽比例最高，但80後受訪者付諸行動比例最高。從工作年限看，總體上，工作年限越短的受訪者想過跳槽的比例越高。從收入看，年收入20至30萬人民幣的受訪者想過跳槽的比例最高，已經找到新工作的比例也高於其他受訪者。

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責任編輯：連兆鋒

跳槽 辭職 裁員 疫情 中國 新冠肺炎疫情

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