內地11月工業投資消費齊創年內新高 四季度經濟復甦仍強勁

國家統計局周二公佈，11月規模以上工業增加值按年增長7%，前11月固定資產投資按年增長2.6%，11月社會消費品零售總額按年增5%，略低於路透調查預期的5.2%。11月消費和前11月投資均創下年內高點，工業則為2019年3月以來最高。

統計局：四季度經濟增速有望比三季度繼續加快

分析師多認為，11月經濟運行數據顯示復甦動力較強勁，四季度增速有望進一步提升。統計局發言人付凌暉在發布會上表示，中國經濟運行四季度確實有望比三季度繼續加快；受今年低基數影響，明年中國經濟增速可能比較快，但並不能說明經濟出現了明顯的變化。

11月數據：

11月工業增加值按年增長7%，符合預期

11月社會消費品零售總額按年增長5%，略低於路透調查預期的5.2%

1至11月固定資產投資按年增長2.6%，符合預期

1至11月民間投資按年增長0.2%，房地產開發投資按年增長6.8%

11月全國城鎮調查失業率5.2%，31個大城市城鎮調查失業率5.2%

中海晟融首席經濟學家張一認為，出口的持續高增長和企業主動補庫存是推動工業增加值增長的主要因素。工業增加值的持續高增長，將進一步拉動相關大宗商品價格的上漲。 PPI有望在2021年一季度實現正增長。

兩個因素導致社會消費品零售總額低於預期，一是相對較高的基數，去年同期，社會消費品零售總額增長8%，差不多是當年7月以來的高點，二是儘管國內疫情得到控制，但隨著各地零星案例的出現，11月後，居民對於外出聚餐還是相對謹慎，餐飲業按年下滑了0.6%。

投資方面，地產投資仍然是推動固定資產投資的主要動力。隨著融資政策的收緊疊加，未來地產投資增速下降是大概率事件。未來，PPI按年增速的提高將推動製造業投資的增長，但是考慮到整體需求不足，製造業投資增長的持續性存疑。

張一指，總體來看，經濟復甦的動力還是比較強勁，四季度有可能回復到6%左右的水平。目前最大的擔憂在於信用違約持續發酵對企業融資的影響。如何恢復市場信心可能是目前考驗決策者的一個難題。

中國經濟內生動力仍較低

上海證券宏觀分析師胡月曉指出，經濟增長延續回升，但速率放緩，表明經濟已進入疫情后時代的平穩運行時期。中外疫情形勢發展的差異，使得外需高企持續，並成為當前中國經濟回暖的主要動力。

在中國經濟自身內在動力方面，由於樓市泡沫持續，故仍然處在較低水平；預計短期增長動力將在兩三季度後走向平穩，即預期外需在2021年下半年會結束當前的旺盛態勢，屆時自身內在動力就會重新成為決定經濟運行的主要影響因素。短期看，中國經濟偏暖局面仍將延續二到四季度。

統計局付凌暉稱，明年經濟運行有不少有利因素，經濟逐步向潛在增長水平回歸可能性較大，但由於今年的基數較低，從速度上來看，增長可能會比較快，但並不說明經濟出現明顯的變化。

他指出，看到進入秋冬季以來，外部疫情再次出現反彈，世界經濟處於疫情衝擊和經濟恢復的角力之中，不穩定不確定因素還比較多。國內經濟恢復仍處在恢復進程之中，一些新情況、老問題相互交織，結構性矛盾凸顯，夯實經濟穩定、持續發展的基礎還需要加力。

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責任編輯：蒯宇澄

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