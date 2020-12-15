【新冠疫苗】巴西以擴大採樣為由 推遲公布科興疫苗有效率

▲ 盡管科興疫苗有效率未明，聖保羅州已提前向科興購買逾100萬劑，並安排明年1月底開始全州接種

中國在新冠疫苗研發、生產上處於領先，但在最關鍵一步，即公布疫苗的有效率方面，卻比歐美國家滯後。與科興有合作關係、已提前採購100萬劑疫情的巴西聖保羅州，以採納更多樣本為由，宣布把原定今日（15日）公開的疫苗效力測試報告推遲8天，至23日。

新冠病毒應急中心執行督導Joao Gabbardo指出，這樣的延後將讓針對疫苗效力的分析，納入包括151個染疫民眾在內的樣本及其相關數據，並做出最終、而非初步報告。州長多利亞亦表示，測試報告延後8天公布，將能取得更大的樣本數和更完整的分析。

中央社報道，科興尚未允許在巴西上市，但上周已在聖保羅州正式投產，並進入最後的「灌封」（fill and finish）階段，據稱每日產量可達100萬劑。即使有效率未明，但在全球爭相採購疫苗之際，這樣的產能仍讓巴西各州和拉美國家感到興趣。

不過，多利亞不理聯邦政府反對，自行宣布採購中國疫苗，並安排明年1月底為全州居民接種，其決定為聯邦政府帶來公共壓力，已惹惱了總統博爾索納羅，以及聯邦政府的機關，尤其博爾索納羅曾表明不會使中國疫苗。

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責任編輯：陳建錫