外交部尚未回應「黨員地圖」  內媒急籲捉內鬼

中國與西方關係趨緊之際，有外媒聲稱手握195萬中共黨員的名單，稱中方已將黨員派入全球各個領域。目前沒有更多證據能說明名單真實性，中國外交部亦未有回應，但內地觀察者網專欄指，事件是有人裡應外合「出了內鬼」，內鬼應受法律嚴懲。

事件源於英國《周日郵報》日前報道，由全球多國共150名議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」取得一份聲稱是「195萬名中共黨員名單」，揚言中國共產黨員已遍布眾多大型跨國企業及外國駐中使領館。

英媒稱195萬中共黨員分布海外各領域

目前中國官方尚未針對這項報道作出回應，中國外交部記者會截至香港時間15日中午仍未評論消息。

觀察者網「補壹刀」專欄周二（15日）發表題為「誰把195萬中共黨員信息，洩露給境外反華組織」的文章說，中共黨員人數達9200多萬人，進入中國的外國機構和企業，都該心裡「明鏡似地」了解中國這個「基本國情」。

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文章聲稱，中共與中國「融為一體不可分割」，中共黨員是個「值得自豪的身分」，但同時也都是在各個崗位上「勤懇工作的普通人」。在這個邏輯上，中共黨員與間諜「扯不上任何一點關係」。

但文章又指稱，有專家分析，如果外媒所指的這份195萬中共黨員的名單是真的，這種外洩只有兩種可能，一是黑客入侵，二是「內部出現叛徒」。根據這些外媒的報導，出現叛徒的可能性大。

文章直指，這就是說，在「以美國為首的西方國家瘋狂攻擊中國和中共」的時候，中國國內有人「裡應外合」，配合「外部勢力」攻擊自己的國家。換句話說，「出了內鬼」。而這種做法，是典型的、可恥的「第五縱隊（意即與敵方裏應外合進行破壞者）」。

觀察者網指黨員光明正大 不能說是隱藏

然而，這篇文章又宣稱，這種洩露行為在道德層面上「既小人又卑劣」。在中國國內，一個公民的共產黨員身分從來不會隱藏，在任何企業或機構都是公開訊息，甚至是被特意對外告知的訊息。而這個生活在中國的「漢奸洩密者」竟把中共黨員身分作為秘密，「可見內心的陰暗」。

文章又說，在法律層面上，如果「文件是真的」，這種洩密一方面涉及洩漏「195萬人的個人隱私」，另一方面也因蓄意與「境外反華勢力」勾連，觸犯「危害國家安全」等罪名，無論如何都應該受到法律的嚴懲。

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責任編輯：鄧國強

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