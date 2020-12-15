人行超額續作9500億元MLF規模創新高 明年初還會降準嗎？

人民銀行開展9,500億元（人民幣，下同）中期借貸便利（MLF）操作，操作規模遠超本月6,000億元的MLF到期量，並創有記錄以來新高。分析師認為，人行年底前向市場注入流動性，仍與近期信用債市場風波有關，但隨經濟復甦向好，明年1月全面降准可能性較小。

人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展9500億元中期借貸便利（MLF）操作和100億元逆回購操作，充分滿足了金融機構需求。

Wind資訊數據顯示，12月7日和16日分別有3000億元MLF到期，累計到期規模達6000億元，而人行此次操作規模較到期多3500億元，這也是人行連續第5個月超額續做MLF。

據第一財經，方正首席經濟學家顏色記者表示，人行本月超額續做MLF仍與信用債市場風波有關。近來信用債取消發行情況依然嚴重，信用利差走闊之勢尚未結束，且由於年末流動性需求旺盛、長端利率與政策性利率偏離情況嚴重，未來10年期國債到期收益率上行壓力依然較大，因此人行向市場超額投放MLF以緩解流動性壓力。

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貨幣政策不會急於轉向

隨著MLF持續的超額續做，多數觀點認為，未來貨幣政策會逐步回歸正常化，不會急於轉向。有業內人士表示，在流動性分層、信用利差走闊的背景下，人行或將更加關注長端利率。從現在到明年年初，在年末效應的作用下，貨幣政策將保持流動性合理充裕與利率穩定。

顏色表示，考慮到全球疫情、國際關係不確定性增強，全球貨幣政策寬鬆，國債收益率持續走高，貨幣政策不宜急劇轉向。貿然加息或將導致十年期國債收益率上行至3.5%或更高，推動長端利率整體上行，使融資成本上升，或將最終致使投資與消費減少。

顏色說，還需注意的是，去年和今年1月，人行均根據當時經濟走勢及貨幣金融環境，實施了全面降準，因而市場對於2021年1月是否將再次實施降準也頗為關注。

在東方金誠首席宏觀分析師王青看來，明年1月再度實施全面降準的可能性較小。這一方面是由於近期人行持續通過MLF操作向銀行體系注入中長期流動性，加之伴隨年底前銀行完成結構性存款壓降任務，未來一段時間中期市場利率或將穩中有降，對人行大規模注入中長期流動性需求相應下降；此外，春節前市場資金面趨緊，人行可通過加大逆回購操作規模、拉長期限等其他公開市場操作對沖。

王青強調，最重要的是，全面降準會釋放較為強烈的貨幣寬鬆信號，與當前經濟形勢及政策目標不相符合。考慮到接下來幾個月政策利率調整的可能性也很小，未來一段時間貨幣政策將持續處於「觀察期」。

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責任編輯：蒯宇澄

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