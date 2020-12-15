【新冠疫情】專家吳尊友：曾發生疫情之地 冬季復發概率大

冬季低溫環境下，新冠病毒存活時間更長。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出，曾发生過新冠肺炎疫情的地方，冬季再次復發的概率大。

假期防控重點：檢測發現無徵狀感染者

「一般來說，曾經发生過疫情的地方，在冬季再次发生疫情的概率比其他地方會大。但這並不是說其他地方就不會发生疫情，所有涉及到境外人、物進入的地方，都有可能发生疫情。」吳尊友說。

隨著新年將至，易出現人群聚集情況。對於節日期間的防疫，吳尊友認為，重點要做好無徵狀感染者的檢測发現，對高風險人群要定期核酸檢測，及時发現有可能暴露於新冠病毒，有可能感染、但沒有出現徵狀的人。

他特別提到，從事進口冷鏈物品和任何進口國際物品的從業人員，都要進行定期檢測和嚴格管理，並及時把結果同社會分享，這是度過今冬明春的關鍵防控舉措。

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值得注意是，12月以來，山東、四川、內蒙古、黑龍、新疆先後出現本土確診病例和無徵狀感染者。對此，吳尊友表示，這屬於常態化防控當中的一個正常現象。

他認為出現這種現象主要有兩方面原因：進入冬季以後，呼吸道傳染病高发，新冠肺炎作為呼吸道傳染病出現小幅度的反彈，符合呼吸道傳染病流行的特征；入冬以後，境外絕大多數國家出現了新冠疫情的大幅度上升，感染的人數和污染的物品在增加。對於中國防輸入，防人、防物兩個方面，都增加了壓力。

責任編輯：尹航

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