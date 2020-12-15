▲ 拜登愛將戴琦是「特務頭子」戴笠後人？真相是咁的

美國總統當選人拜登提名台灣移民第二代戴琦（Katherine Tai ），出任美國貿易代表。內地網絡之後傳出各式各樣對戴琦的消息，甚至有說她是已故蔣介石的愛將、情報特務戴笠的後人，並形容她是比白宮中國政策顧問余茂春「更危險」。台灣資深媒體人曾建華在facebook發文曝光戴琦父及祖父的簡歷，戴琦絕對不是戴笠後人。

戴琦提名公布後，國務院參事（顧問職務）中國人民大學國際關係學院教授時殷弘直指這是中美關係「負面信號」，原因是，她處理與中國的貿易爭端的經驗反映，她上任後很可能對中國採取強硬立場。

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同一時間，內地網絡廣傳一篇稱《戴琦——比 余茂春更顯赫、更危險的華人來了》的文章，渲染戴琦解決貿易糾紛時持守的「實用主義」。

文章指出，戴琦在解決貿易糾紛的策略上有明顯理性實用的色彩，會跳出自由貿易者與貿易保護主義者的意識形態，因此被認為定位介於保守派與進步派之間。文章並形容：

（戴琦）是一個受過徹底、完整西方教育，但依然具有華人特質的典型香蕉人。

文章並指，在中美長期貿易戰的背景、以及余茂春成功的示範下，任用華裔「以華制華」將成為美國政府的長期策略。

除了文章被瘋狂轉載外，甚至有中國網民指稱戴琦是「國民黨前軍事委員會調查統計局首腦戴笠的曾孫女」，並以此質疑她對中國不友善。

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台灣傳媒人曾建華在臉書表示，戴琦的祖父是前台灣師大中文系教授戴培之，為江蘇阜寧人；而她父親戴元亨，1941年在昆明出生，早年畢業於台大化學系，高中就讀是師大附中，並到美國耶魯大學攻讀碩士。

戴元亨育有一女一子，女孩就是戴琦，戴琦還有一個弟弟。而戴琦1974年出生，今年46歲。

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據了解，戴笠確實有一個曾孫女，只是不叫戴琦，而是戴珍（Jennifer Tai），1975年於美國出生，現已婚；其父親戴以寬早年曾在駐美芝加哥總領館，以及駐美大使館任職，退休後現居華盛頓。

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戴笠是蔣介正在大陸國民政府時期的情報愛將，長期從事特工與間諜工作，曾負責國民政府情治機關，創立國民政府軍事委員會調查統計局（簡稱軍統），並擔任副局長。

在他領導的軍統局行動中，殺死許多異見分子、中共黨員，中共歷史對戴笠的評價因此很低。

責任編輯：鄧國強

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