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人民幣持續升值 出口企業：若升至6.5企業就沒利潤了

經濟脈搏 16:35 2020/12/15

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人民幣持續升值，內地的進口企業受惠的同時，出口企業卻受打擊。多位出口企業負責人都表態「6.5已是極限」，當人民幣升值到6.5關口已觸及企業承壓底線，利潤空間壓縮至負。

匯率變化快 外貿企業可能「硬虧」

中國的疫情相對已受控，吸納了不少自東南亞地區轉移的訂單。出口小家電至歐洲的外貿企業負責人就說，目前訂單已排到明年5月，量增加至少2倍。

不過，訂單增多不一定意味著利潤增加。

內媒引述一位廣州大型服裝紡織外貿企業管理人直言，人民幣迅速升值白白蒸發很多利潤，之前都是用比較好的匯率簽單，例如300萬美金的訂單按6.9或接近7的浮動匯率換算與談價。但再2、3個月後貨物即將於年底運出，到時收回來的依舊是300萬美金，匯率卻已下跌至6.5，相當每1美元就縮水0.4元人民幣。

離岸人民幣兌美元曾漲破6.50關口 創2018年6月來新高

中國前景利好人民幣 瑞銀料明年次季升至6.3

而且，內地9成以上的傳統勞動密集型外貿企業都依賴出口，即便少部分同時具有進口與出口的雙向通路，進口比例也遠低於出口，在匯率快速變化下，無法有效對沖，造成利潤大幅的壓縮。

分析師料明年人民幣升至6.4

觀察14日最新人民幣匯率表現，在岸匯價微漲44點升至6.5367；離岸匯價則震盪趨漲，到晚間6點半開出6.5193價位。招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽表示，預計人民幣匯率的區間中樞在明年上半年會進一步升至6.4。

據了解，一般情況下出口模具、小家電、戶外用品等中小型外貿企業利潤率約為5%。但這波人民幣升值幅度已超過7%，更導致幾乎無定價權的傳統外貿企業只能「硬虧」下去，同時思索如何進行產業轉型與內部調節。

除了匯率這一影響因素外，早前亦有內媒報道稱，廠商還面臨成本增加的挑戰，包括材料價格上漲、勞動力成本上升、廠房租金和物流成本上升。

雪櫃等大家電出口需求暴漲 廠商為何稱「訂單越多越虧」？

人民幣明年或創1993年以來高？花旗料兌美元升破6

責任編輯：尹航

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