澳媒：五眼聯盟謀聯手制裁中國 最大變數是他？

▲ 報道指，制裁計劃仍處初步階段，而拜登將是該計劃的變數之一

澳洲在與中國的貿易糾紛中節節敗退，澳媒報道，五眼聯盟正商討計劃，聯手對中國產品實施報復性制裁，以支持澳洲。不過計劃仍處於初步階段且存在許多變數，包括特朗普即將卸任，尚不清楚拜登新政府會否支持，另外計劃有可能違反世貿（WTO）的規定。

澳洲新聞集團（News Corp）消息，五眼聯盟目前得出的辦法是，由澳洲、美國、英國、加拿大和新西蘭各自對中國商品宣布制裁措施，或者當中國向澳洲商品徵收報復性關稅，並考慮向其他彌補損失時，其餘4國將將拒絕從中國購買相關產品。為此，五眼聯盟的安全機構將聯合評估中國對澳洲的貿易措施，如認定其出於政治目的，將聯手實施制裁。

澳專家：可參考北約條款

澳洲戰略政策研究所（ASPI）專家Fergus Hanson指，五眼聯盟可參考北約條款有關「集體防禦」的承諾，即對一個國家的攻擊，可視為對所有成員國的攻擊。他認為報復性制裁將讓中國面臨同樣的壓力，以確保其認識到，制裁是雙向的。

值得注意的是，部分五眼聯盟的成員國，正在澳洲商品出口中國受阻中獲益，例如美國將接手澳洲小麥、粟米，以及大豆等農產品的中國市場份額，而加拿大則看中中國 煤炭市場，該國最大自然資源公司Teck Resources已宣布將增加對中國的煉焦煤出口。

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責任編輯：陳建錫