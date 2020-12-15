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渣打料內地第四季GDP增速加快至5.5%  明年增8%

經濟脈搏 16:36 2020/12/15

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渣打銀行大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，內地11月數據進一步證實經濟穩步復甦，11月工業增加值按年增長7%，消費增長5%，反映供需持續復甦，而失業率降至5.2%的貼近疫情前水平，預測第4季經濟按年增長5.5%，較上季加快。

預計明年政策將逐步退出

丁爽在明年宏觀經濟前景展望網上會議表示，預計內地經濟今年增長2.1%，明年增速加快至8%；明年內地經濟將呈前高後低勢頭，首季經濟受基數效應帶動，預期按年急升至18%，其後因政策退出，增長幅度放慢至第4季的5%，全年經濟估計增長8%。

丁爽預計，內地明年的預算刺激料會減少，財政赤字率將由3.6%降低至2.8%，同時信貸邊際收緊，社會融資增長料由近期的13.6%，降至明年的10%至11% 。另外，由於信貸市場去風險等原因，預期明年人民銀行不會上調息率，中期借貸便利(MLF)及7天期逆回購利率分別維持2.95厘和2.2厘。

至於中美關係方面，估計新政府上場後不會有明顯變化，但拜登策略會轉至強調多邊制約中國行為，政策反復無常及雙方發生衝撞的機會減少。

另外，渣打指，人民幣目前為全球基本面最好的貨幣，因此對明年上半年人民幣走勢樂觀，料在岸人民幣明年上半年升值至6.3水平；下半年則由於疫情好轉，人民幣兌美元或回軟至6.45水平。

中金上調今年全年中國GDP預測至2.2%

此外，中金宏觀指出，11月經濟數據顯示，當前國內外需求增長強勁，基於工業增加值等月度指標判斷，4季度GDP增速可能明顯加快。中金將4季度GDP按年增速預測從5.5%上調至6.1%，2020年全年GDP增​​速預測相應從2.1%上調至2.2%；並維持2021年GDP增​​速預測9%不變，指2021年1季度GDP按年增速在低基數影響下有望大幅上升；但考慮近期社融增速開始回落，GDP按月增速有可能逐步放緩。

內地11月工業投資消費齊創年內新高 四季度經濟復甦仍強勁

中國明年經濟數據勢好看 為何專家卻說「日子未必好過」？

社科院料今年中國經濟增2.2%  明年增7.8%

責任編輯：蒯宇澄

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MLF 中期借貸便利 逆回購 經濟 拜登 中美關係 失業率 GDP 工業增加值 人民幣

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