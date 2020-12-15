【新冠疫苗】巴西：中國批准緊急使用授權標準「不透明」

巴西內部中國新冠疫苗看法分歧。巴西衛生監管機構Anvisa周一（14日）質疑，中國當局在批准緊急使用新冠疫苗方面，做法不透明。

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）一直對中國科興生物有份研發的新冠疫苗CoronaVac表示懷疑，並稱其「產地」就讓它不值得信任。但巴西人口最多的聖保羅州，大手押注CoronaVac疫苗，預計最早明年1月開始接種。

不過，在獲得Anvisa批准之前，聖保羅州將無法開始使用科興生物的新冠疫苗。Anvisa周一就在官方網站發布聲明，指CoronaVac在中國獲得緊急使用授權，但指中國批准緊急使用授權的標準不透明，也無法獲知中國當局作出相關決定所依據標準的信息。

中國7月正式啟動新冠疫苗緊急使用計劃，據報至少數以萬計的人接種科興生物的疫苗。中方官員曾稱，中國新冠疫苗緊急使用，嚴格按照中國有關規定，經過層層嚴格的論證、審評，同時滿足世界衛生組織有關規則。

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與此同時，巴西聖保羅州周一表示，將會延後至12月23日，發布有關CoronaVac的效力測試報告。州長多利亞（Joao Doria）表示，測試報告比原定遲8日發布，是要有更多樣本及更完整的分析。

巴西研究中心Butantan Institute一直試驗CoronaVac。該中心表示，已有足夠數量的志願者，預計本周完成該疫苗的第三階段試驗。印尼和土耳其等國也在進行CoronaVac試驗，但預計巴西將成為全球首個公布該疫苗三期試驗結果的國家。

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責任編輯：林佩怡

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