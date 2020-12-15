▲ 【新冠疫苗】十餘國訂5億劑！中國疫苗全球訂單曝光

新冠肺炎疫苗全球賽進入衝刺階段，中國疫苗在海外測試、出口準備情況如何？中國疫苗在全球抗疫有何角色？可從以下幾條問答看清楚。

Ｑ：哪些中國疫苗進入最後測試階段？

Ａ：合共5種進入第三期臨床試驗：科興滅活新冠疫苗CoronaVac、國藥集團中國生物（Sinopharm）兩種滅活新冠疫苗、康希諾（CanSino Biologics）重組新冠疫苗，以及安徽智飛龍科馬重組新冠疫苗。

Ｑ：多少國家試驗中國疫苗？

Ａ：全球大約16國家對合共5款中國新冠疫苗，進行第3期臨床試驗。

Ｑ：中國疫苗已獲取多少訂單？

Ａ：內地媒體報道，中國4款疫苗已拿到16個國家近5億劑疫苗的合同，且數字還在增長中。

Ｑ：發達國家的疫苗供應情況如何？

Ａ：發達國家正在搶購囤積COVID-19疫苗，總共已經得到了新冠疫苗總預訂量的85%，有些國家可能會過剩。

Ｑ：中國疫苗在全球抗疫的角色如何？

Ａ：基於上述數據，發展中國家可能不得不等到2023年或2024年進行疫苗接種，惟一可能改變這一失衡狀態的是中國的疫苗。

Ｑ：中國疫苗產量及市佔預計如何？

Ａ：CNN的一篇報道認爲，中國可能將瓜分全球15%至20%的份額。本國市場與各國的疫苗需求合計，中國疫苗將有50億劑左右的份額。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【新冠疫苗】巴西以擴大採樣為由 推遲公布科興疫苗有效率

揭中國疫苗數據為何遲遲不出來 有效率是這樣計的

【新冠疫苗】匈牙利擬繞過歐洲藥品管理局 緊急批准使用中國疫苗

【新冠疫苗】國藥首批疫苗送抵埃及上市 衛生部長曾親身試用

【新冠疫苗】中國科興新冠疫苗會在巴西投產 定價平吸引拉美國家搶購

【新冠疫苗】墨西哥向中國買3500萬劑新冠疫苗 投信任票

【新冠疫苗】張文宏：明年難實現全球接種 中國將建立「免疫優勢」

【新冠疫苗】菲律賓也讚其安全性 科興疫苗這3點你要知

【新冠疫苗】中國疫苗海外試驗數據出爐 一文看懂這兩國情況

【新冠疫苗】中國重組新冠疫苗 在烏茲別克啟動3期臨床試驗

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁