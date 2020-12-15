▲ 嫦娥五號着陸回收巨困難 為何不用北斗找她？

嫦娥五號月面採樣返回任務即將結束，「五姑娘」預料周四（17日）凌晨回到地球老家，內蒙古四子王旗着陸場嚴陣以待。有別於中國以往載人飛船返回，嫦娥五號今次着陸回收難度要高得多，搜索隊伍不但要在冰天雪地黑夜裏執行任務，而且嫦娥五號體積還少得多，預定着陸範圍卻竟是神舟飛船的16倍！

央視周二（15日）報道，四子王旗着陸場日前在黑夜中舉行最後一次，嫦娥五號着陸回收全系統綜合演練。時值隆冬季節，嚴寒積雪為搜索帶來了額外困難。

演練中，搜索隊伍接到北京飛行控制中心預報嫦娥五號返回器落點後，以越野車輛和直升機以陸、空兩路並進，從待命點向返回器預定落點進發。演練結果顯示，空中分隊到達現場迅速，地面分隊處置工作有序，進一步檢驗了回收分隊夜間搜索處置能力，以及裝備性能指標。

嫦娥五號為何等現在才回來？岩石一早已挖完

嫦娥五號回家前 21秒完成這高難度動作

嫦娥五號着陸回收難度不只在於地球上的條件，還在於任務設計本身。

嫦娥五號載着2公斤月岩歸來，返回器體積大約只有神舟載人飛船約7分1。然而，嫦娥五號返回器的預定着陸區域面積，卻是神舟飛船的16倍。

為甚麼會這樣？

這是因為嫦娥五號返回器需要在地球大氣層上「打水漂」，令預定着陸範圍更難精準收窄。嫦娥五號從月球返回，速度比地球軌道上運動的航天器要高得多，達每秒10至12公里。嫦娥五號假如直接衝入地球大氣層，就會燒毀。

「打水漂」就是讓嫦娥五號返回器在大氣層彈跳後才回來，原理就像石頭高速砸向水面後彈起來，再落下時的速度會明顯下降。這進一步提高了嫦娥五號返回時角度精確程度的要求，以免返回器彈起時力度過大飛到其他地區，以至重新衝出太空回不來。

歷史性畫面 嫦娥五號月表展示國旗

那麼嫦娥五號着陸後，為何不用北斗找她？

北斗衛星導航系統與GPS一樣，需要露天方能接收衛星定位訊號。嫦娥五號返回器再入大氣層時要抵受極高溫高壓，衛星定位裝置如設在艙外會被燒毀。

內置衛星訊號轉發器亦須配合外置天線，方能在室內使用衛星訊號。

至於手機在室內也能定位，是因為手機結合了網絡訊號等多種定位辦法，才產生最後的定位資料。這種網絡覆蓋在航天着陸場荒野之中相當困難。

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責任編輯：連兆鋒