緯創iPhone廠被砸  印度製造取代中國被指「發夢」（組圖，有片）

▲ 緯創iPhone廠被砸 印度製造取代中國被指「發夢」

台商緯創資通（Wistron）在印度代工生產iPhone的廠房，日前因勞資糾紛被砸，損失至少43.7億印度盧比、折合港幣約4.62億元，消息在中國大陸也引發高度關注。「澎湃新聞」網報道，儘管印度人力成本低，但印度員工的敬業精神、工作效率、社會治安、營商環境等都遠不如中國，「印度要想取代中國製造，只能靠做夢了」。

澎湃新聞表示，目前緯創在印度有三家生產工廠。除了為蘋果代工手機，還將部分個人電腦、物聯網、醫療和雲端服務業務轉移到印度。這次被砸的工廠位於班加羅爾Peenya工業區，專生產iPhone SE。

根據印度媒體報道，12日，員工上完晚班準備離開工廠時，打砸事件就爆發。根據當地員工現場拍攝的視頻，暴徒在廠區內大肆破壞，縱火、打碎廠房門窗、破壞工廠設備，還有人推翻汽車。

緯創被指因薪酬問題引爆勞資矛盾 資方否認

對於事件起因，有傳聞稱薪酬問題是導火索。入職前，緯創承諾給工程專業畢業生的工資為每月2.1萬盧比（折合港幣約2200元）。新冠疫情爆發後，緯創將工資減為1.6萬盧比（折合港幣約1,680元），最近又縮水至每月1.2萬盧比（折合港幣約1,260元）。

非工程專業畢業生的月薪則從1.5萬盧比左右（折合港幣約1,580元）降至8,000盧比左右（折合港幣約840元）。

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11日晚間，員工一查銀行卡，只收到500盧比（折合港幣約52元）工資。一時間群情激憤，凌晨換班結束時，憤怒終於演變成一場打砸式罷工。

澎湃新聞稱，「雖然台灣企業一向比較摳門（吝啬），但是，每月一千多元人民幣的工資，在印度真不算低」。2018年，印度正式僱員月平均工資為1萬3,562盧比，折合港幣1,420元。因此，緯創印度工廠承諾的薪酬水平符合印度行情。

同期河南鄭州富士康的普通員工薪資至少人民幣3,000元、折合港幣3550元以上，因此，印度在人力成本上的優勢確實很明顯。

澎湃新聞：印度底層人民以懶散出名

但澎湃新聞指出，「印度底層人民以懶散出名，薪水很低，但是技術能力、敬業精神、工作效率遠不如中國工人」；「如果成本低，但效率更低，最終付出的綜合人力成本，反而更高」。

對於緯創澄清，事件並非罷工，而是犯罪，鬧事者也並非員工。澎湃新聞表示，如果緯創說法為真，那麽，印度想取代中國製造，更讓人覺得是異想天開。

畢竟，人力成本只是製造業發展的要素之一，基礎設施、營商環境也很關鍵。一家外資企業，平白無故被暴徒打砸。試問，誰還敢來印度投資？

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報道稱，今年2月，一輛裝載小米手機的卡車也在印度遭劫，損失千部手機。

澎湃新聞表示，除安全問題，效率也是外企最應該關注的。外國企業到印度投資註冊大約需要18天，而在中國只需一半時間。由於印度管理混亂、效率低下，很多國際項目頻繁「跳票（香港稱彈票，即開空頭支票）」，肯德基、可口可樂等國際品牌在印度的發展也不算順暢。「最典型的案例，就是印度高鐵項目坑了日本」。

澎湃新聞最後稱，「這篇文章不是在妖魔化印度。只是想給『印度將取代中國，成為全球製造業王國』的美夢澆一點冷水」；「印度要想取代中國製造，只能靠做夢了」。

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責任編輯：鄧國強

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