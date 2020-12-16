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中證監喊話上市公司： 你們要謙虛謹慎

國情動向 11:39 2020/12/16

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中證監副主席閻慶民近日表示，要把支持科技創新放在更加突出位置，並提出從5大方面提高上市公司質量，在大變局下抓住「雙循環」機遇，增強核心競爭力和創新能力，在解決「卡脖子」問題上做出貢獻，同時避免打著創新之名，行破壞規則、損害投資者權益之實，又要企業家們有報國為民的境界、有謙虛謹慎的精神。

閻慶民日前在2020央視財經論壇暨上市公司峰會上致辭稱，在即將到來的「十四五」時期，資本市場肩負著新使命、新任務。他稱，要更好發揮資本市場在促進創新資本形成、激發企業家精神、健全激勵約束機制等方面的獨特優勢。

他提到，推動科創板、創業板、新三板、私募股權基金等更好支持創新創業，用好股權激勵、併購重組等政策工具，促進產業升級和資源整合，引導各類創新要素集聚，助力打好關鍵核心技術攻堅戰。

閻慶民又指出，在實現高質量發展方面，上市公司當仁不讓；而提高上市公司質量，上市公司必須承擔起直接責任、第一責任，大股東、實控人、董監高責無旁貸。

他向在座企業家，提出5大五點倡議：

一、要誠實守信，守法合規

強化法治意識和規則意識，不做假賬、不說假話、不逃廢債。下大力氣解決資金佔用、違規擔保、股票質押等風險和問題

二、要完善治理，規範發展

要成為建立中國特色現代企業製度的典範。上市公司要對標最佳實踐，完善治理結構，加強監督制衡，增強透明度，持續提升規範運作水平

三、要專注主業，穩健經營

抓住「雙循環」和資本市場全面深化改革的機遇，合理有效運用市場機制和工具，加快發展壯大；更要理性看待資本運作，堅持聚焦實業、做精主業，汲取盲目擴張、粗放發展、風險頻發的教訓，提高抵御風險的能力

四、要攻堅克難，引領創新

中央關於「十四五」規劃的建議指出，「強化企業創新主體地位」「發揮企業家在技術創新中的重要作用」。上市公司作為中國企業最具競爭力的群體，要緊盯發展前沿，增強核心競爭力和創新能力，在解決「卡脖子」問題上做出自己的貢獻

用好資本市場的機制，吸引和留住人才，調動員工積極性。處理好創新與規範的關係，避免打著創新之名，行破壞規則、損害投資者權益之實

五、要踐行責任，受人尊敬

上市公司透明度高、影響大，大股東、實控人和企業家們要有長遠清晰的願景，有報國為民的境界，有謙虛謹慎的精神，管理好企業，回報好投資者，積極踐行社會責任，實現經濟效益和社會效益相統一，公司發展和社會發展相和諧，做受人尊敬的上市公司

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責任編輯：林佩怡

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