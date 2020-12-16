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【新冠肺炎】世衛下月赴中國調查 成員稱不是找罪魁禍首

國情動向 10:14 2020/12/16

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世界衛生組織（WHO）將派專家組到中國調查新冠病毒起源，成員之一的德國專家倫德茨（Fabian Leendertz）12月15日表示，已開始與中方科學家商討，預計2021年1月起行，他稱行程目的是收集數據，為應對下次可能出現的疫情做好準備，而不是尋找罪魁禍首。

倫德茨是來自德國羅伯特-科赫研究所（Robert Koch Institute）的生物學家，過去曾到西非調查伊波拉疫情起源。他稱，這次專家組可能會先到武漢，但目前未確定正式行程。

倫德茨稱「這真的不是找哪個國家來怪罪」，又指「這是試圖去明白發生了什麼事，然後根據那些數據，我們可以嘗試降低未來風險。」

【新冠肺炎】涉疫情闢謠榜公布 官方如何澄清十大謠言？

【新冠肺炎】外媒追問「是否暗示病毒源自國外」 外交部這樣答

世衛專家組擬1月赴中國調查　成員稱不是找罪魁禍首

他稱，科學家將尋找在第一個已知病例前儲存的醫學樣本，看看能否找到證據證明有比想像更早的傳播，「然後看這條路線會把我們引向何方，是另一個城市還是留在武漢，或去什麼地方。」另外專家組也擬到武漢的華南海鮮市場尋找線索。

他又表示，整個調查行程預計需時4至5周，目前未知行程會面對什麼限制。在行程後，專家會撰寫報告，他稱頗為肯定該報告無法給出全面的答案，預計還需要進一步研究。

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世衛：赴中國查新冠病毒起源 專家名單須中方認可

責任編輯：游昊雲

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