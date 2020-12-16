  • 16°C
香港時間 : 20201216日 (三) 12:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

暴徒砸緯創非偶然  印度曾嚇走台灣「高鐵之母」（組圖，有片）

經濟脈搏 10:49 2020/12/16

分享：

暴徒砸緯創非偶然  印度曾嚇走台灣「高鐵之母」

台商緯創資通（Wistron）位於印度的iPhone廠房，日前遭暴徒砸毀，損失至少43.7億印度盧比、折合港幣約4.62億元。事件震驚海內外，BBC中文網報道，緯創的遭遇反映印度投資環境存在許多問題，事實上當商界討論產業鏈從中國遷印度時，也要注意連台灣「高鐵之母」年前也因不堪營商條件欠佳，全身撤出印度。

事件發生在上周末（12日），緯創在印度南部薩普爾（Narsapur）為蘋果（Apple）公司代工生產iPhone的廠房，遭合共約2000名工人及民眾破壞，生產線設備嚴重損壞、車輛被燒、數千部iPhone新手機被搶走。

印度想承接遷出中國的產業  談何容易

緯創否認事涉勞資糾紛，形容事件是暴力犯罪事件，正與當地政府合作維持公司及員工法律權益。

事件為印度投資環境響起警報，台灣智庫中華經濟研究院東盟研究中心主任徐遵慈接受BBC中文網訪問時指，由於中國工資上漲、加上中美貿易戰恐長期化，許多台商跟隨全球供應鏈的遷移，把原在中國的產能，轉到東南亞等其他地方。

台商緯創iPhone廠內地遷印度 結果工人暴動砸毀

印度暴徒施襲全曝光 緯創iPhone廠至少損4.62億（組圖，有片）

    點擊圖片放大
    +5
    +4

而事件中，卻反映印度這個新的市場，在文化以及法規等投資環境、乃與社會生態方面，都存在挑戰。「在印度建立完整供應鏈估計還需要10年時間」，徐遵慈強調。

而緯創絕對不是惟一在印度遇上麻煩的企業。在台灣有「高鐵之母」稱號，一手打造台灣高鐵的欣陸控股董事長殷琪，過去10幾年來在印度接下許多基礎建設工程訂單，包括德里地鐵、海得拉巴高架路橋等，是最早進入印度的台商之一。

但是2018年，殷琪接受台媒《天下雜誌》訪問卻宣佈該公司退出印度。她解釋原因是:

在印度投資基礎建設風險很高，除了棘手的地方貪污問題外，繁文縟節導致很多工程款沒收到，並且因為該國仲裁沒有「調節機制」，因此每一個仲裁都要上法院，費時費力。

殷琪說，每個案子動用的備用款最後都超出預算，對營造產業來說風險太高，「在印度可以生存（下去），在（其它）任何地方都可以生存，到月亮都可以」。

殷琪諷剌：能在印度生存  能在月球生存

因此，儘管鴻海與緯創都在印度布局，但今次緯創受襲會否影響外資進入印度，成為外界關注焦點。根據台灣官方資料，目前台灣投資印度金額達15億美元，並有105家台商。

事實上，作為產業學者的徐遵慈也分析，近年來，印度莫迪政府推出「在印度製造」（Made in India）政策，效果尚要觀察。

印度有2億「賤民」 種姓歧視成緯創暴動禍根？

緯創iPhone廠被砸  印度製造取代中國被指「發夢」（組圖，有片）

她舉例，印度各州的法規、文化差異極大，基礎建設不足，支持性產業尚未建立，加上投資以及勞動法規繁瑣，常造成台商在證照申請、購地、稅務以及僱用勞工等遇到很多麻煩。「與投資數十年的中國大陸或東南亞國家相比，印度的台灣投資都才剛起步， 重點還需要印度政府積極協助外資」，她補充。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

緯創iPhone廠被砸 印度製造取代中國被指「發夢」（組圖，有片）
今日
緯創iPhone廠被砸 印度製造取代中國被指「發夢」（組圖，有片）
印度有2億「賤民」 種姓歧視成緯創暴動禍根？
2020/12/15
印度有2億「賤民」 種姓歧視成緯創暴動禍根？
印度暴徒施襲全曝光 緯創iPhone廠至少損4.62億（組圖，有片）
2020/12/15
印度暴徒施襲全曝光 緯創iPhone廠至少損4.62億（組圖，有片）
台商緯創iPhone廠內地遷印度 結果工人暴動砸毀
2020/12/14
台商緯創iPhone廠內地遷印度 結果工人暴動砸毀
政治 地緣政治 經濟 勞資糾紛 貿易戰 莫迪 印度盧比 高鐵 台灣 中國

上一篇文章

中芯國際被美國列入限制投資名單後 面臨集體訴訟風險

下一篇文章

緯創iPhone廠被砸 印度製造取代中國被指「發夢」（組圖，有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中芯國際】台芯片老將任中芯副董 蔣尚義成抗美利器？
【中芯國際】台芯片老將任中芯副董 蔣尚義成抗美利器？
台商緯創iPhone廠內地遷印度 結果工人暴動砸毀
台商緯創iPhone廠內地遷印度 結果工人暴動砸毀
印度有2億「賤民」 種姓歧視成緯創暴動禍根？
印度有2億「賤民」 種姓歧視成緯創暴動禍根？
【芯片產業】豪言年產50萬片 廣州海芯動工9個月後停擺
【芯片產業】豪言年產50萬片 廣州海芯動工9個月後停擺
【中芯國際】蔣尚義回巢中芯「抗美」 曾形容弘芯是場噩夢
【中芯國際】蔣尚義回巢中芯「抗美」 曾形容弘芯是場噩夢
印度暴徒施襲全曝光 緯創iPhone廠至少損4.62億（組圖，有片）
印度暴徒施襲全曝光 緯創iPhone廠至少損4.62億（組圖，有片）