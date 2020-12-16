暴徒砸緯創非偶然  印度曾嚇走台灣「高鐵之母」（組圖，有片）

▲ 暴徒砸緯創非偶然 印度曾嚇走台灣「高鐵之母」

台商緯創資通（Wistron）位於印度的iPhone廠房，日前遭暴徒砸毀，損失至少43.7億印度盧比、折合港幣約4.62億元。事件震驚海內外，BBC中文網報道，緯創的遭遇反映印度投資環境存在許多問題，事實上當商界討論產業鏈從中國遷印度時，也要注意連台灣「高鐵之母」年前也因不堪營商條件欠佳，全身撤出印度。

事件發生在上周末（12日），緯創在印度南部薩普爾（Narsapur）為蘋果（Apple）公司代工生產iPhone的廠房，遭合共約2000名工人及民眾破壞，生產線設備嚴重損壞、車輛被燒、數千部iPhone新手機被搶走。

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緯創否認事涉勞資糾紛，形容事件是暴力犯罪事件，正與當地政府合作維持公司及員工法律權益。

事件為印度投資環境響起警報，台灣智庫中華經濟研究院東盟研究中心主任徐遵慈接受BBC中文網訪問時指，由於中國工資上漲、加上中美貿易戰恐長期化，許多台商跟隨全球供應鏈的遷移，把原在中國的產能，轉到東南亞等其他地方。

台商緯創iPhone廠內地遷印度 結果工人暴動砸毀

印度暴徒施襲全曝光 緯創iPhone廠至少損4.62億（組圖，有片）

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而事件中，卻反映印度這個新的市場，在文化以及法規等投資環境、乃與社會生態方面，都存在挑戰。「在印度建立完整供應鏈估計還需要10年時間」，徐遵慈強調。

而緯創絕對不是惟一在印度遇上麻煩的企業。在台灣有「高鐵之母」稱號，一手打造台灣高鐵的欣陸控股董事長殷琪，過去10幾年來在印度接下許多基礎建設工程訂單，包括德里地鐵、海得拉巴高架路橋等，是最早進入印度的台商之一。

但是2018年，殷琪接受台媒《天下雜誌》訪問卻宣佈該公司退出印度。她解釋原因是:

在印度投資基礎建設風險很高，除了棘手的地方貪污問題外，繁文縟節導致很多工程款沒收到，並且因為該國仲裁沒有「調節機制」，因此每一個仲裁都要上法院，費時費力。

殷琪說，每個案子動用的備用款最後都超出預算，對營造產業來說風險太高，「在印度可以生存（下去），在（其它）任何地方都可以生存，到月亮都可以」。

殷琪諷剌：能在印度生存 能在月球生存

因此，儘管鴻海與緯創都在印度布局，但今次緯創受襲會否影響外資進入印度，成為外界關注焦點。根據台灣官方資料，目前台灣投資印度金額達15億美元，並有105家台商。

事實上，作為產業學者的徐遵慈也分析，近年來，印度莫迪政府推出「在印度製造」（Made in India）政策，效果尚要觀察。

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她舉例，印度各州的法規、文化差異極大，基礎建設不足，支持性產業尚未建立，加上投資以及勞動法規繁瑣，常造成台商在證照申請、購地、稅務以及僱用勞工等遇到很多麻煩。「與投資數十年的中國大陸或東南亞國家相比，印度的台灣投資都才剛起步， 重點還需要印度政府積極協助外資」，她補充。

責任編輯：鄧國強

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