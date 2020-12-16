中芯國際被美國列入限制投資名單後 面臨集體訴訟風險

中國最大芯片製造商中芯國際 （00981） 此前被美國國防部列入限制投資名單後，國際指數供應商近日陸續宣布將該股從指數中剔除，中芯下一步將面臨美國投資者集體訴訟風險。

此外，中芯國際高層人事再出現變動，據公告，公司已知悉執行董事及聯合首席執行官梁孟松有意辭任公司職務，公司目前正積極與梁孟松核實其真實辭任的意願。公司委任蔣尚義為副董事長，自12月15日起生效。蔣尚義曾於2016年12月20日至2019年6月21日擔任中芯國際獨立非執行董事。中芯國際今日在聯交所開市前停牌。

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據中芯國際周二晚間的公告指，關注到一份於美國時間12月10日在美國加利福尼亞中區聯邦地區法院提交關於公司部分證券的民事訴狀。該訴狀的原告代表其本人和其他聲稱在美國證券交易場外市場購買了公司部分證券的人士提起了訴訟，但前提是美國法院須允許該案件以集體訴訟的形式進行。

該訴狀將中芯國際及部分董事列為被告，指稱公司發布的某些陳述或文件違反1934年美國證券交易法第10(b)項和第20(a)項及美國證券交易委員會據此公佈的第10b-5規則的規定（該規定禁止與買賣證券相關的某些失實陳述及遺漏），並尋求未確定金額的經濟補償。

中芯國際表示，公司正在謹慎評估以上事宜，並將作出積極抗辯。

美國特朗普政府本月初將中芯國際和中國海洋石油加入了據稱與中國軍方有關聯公司的黑名單後，標普道瓊斯、納斯達克以及MSCI明晟已先後宣布將相關企業股份剔除。

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責任編輯：蒯宇澄

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